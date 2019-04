Men in Black International: nel nuovo trailer il passato di uno dei due protagonisti dello spin-off

Un nuovo trailer di Men in Black International, lo spin-off della famosa saga cinematografica basata sull'omonima serie a fumetti di Lowell Cunningham, è finalmente arrivato.

La clip del film, di poco più di 2 minuti, mostra le star di Thor: Ragnarok, Tessa Thompson e Chris Hemsworth di nuovo in azione nei loro completi neri alle prese con comiche fanta-avventure intergalattiche, ma a quanto già mostrato circa 4 mesi fa nel primo video ufficiale, aggiunge nuovi dettagli sul passato dell'Agente M, la nuova recluta del gruppo di agenti segreti governativi, che, come Will Smith nel primo film del 1997, viene subito messa a parte di uno sconvolgente segreto: gli alieni esistono e vivono sulla Terra sotto mentite spoglie. Al suo fianco c'è il miglior agente segreto in circolazione, l'Agente H interpretato da Chris Hemsworth.

Ecco il trailer di Men in Black International in lingua originale e in italiano:

Il video mostra che in realtà una connessione tra la new entry del gruppo e il resto dei migliori agenti segreti in circolazione esiste: il personaggio di Tessa Thompson ha già incontrato i Men in Black da piccola perchè sono stati proprio loro a salvarla insieme alla sua famiglia. Ai genitori è stata cancellata la memoria ma lei è riuscita a serbare gelosamente qualche ricordo, cosa che l'ha portata a crescere con un solo desiderio: unirsi all'agenzia per dare la caccia agli alieni. La futura Agente M si prepara da circa 20 anni al solo scopo di far realizzare questo sogno, e l'Agente O interpretata da Emma Thompson sembra ora intenzionata ad aiutarla.

L'atteso lungometraggio è ambientato nel mondo creato in passato per i film con star Tommy Lee Jones e Will Smith. Nel cast ci saranno anche, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani e Rafe Spall. Al centro della trama ci saranno gli agenti H e M che lavorano per la sezione londinese dei Men in Black, con a capo il personaggio affidato all'attore Liam Neeson. Un caso che verrà affidato ai due li porterà poi a indagare su un omicidio che ha delle conseguenze globali. La regia è stata affidata a F. Gary Gray, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Art Marcum e Matt Holloway. Il film verrà distribuito nei cinema a partire da venerdì 14 giugno 2019.