Megan Fox: "Jennifer's Body ha fatto flop per colpa della mia immagine negativa sui media"

Ripercorrendo la propria carriera, Megan Fox ha analizzando le ragioni del flop dell'horror comedy femminista Jennifer's Body, firmata da Diablo Cody, attribuendo la colpa alla sua immagine negativa creata dai media dopo Tranformers.

Una fantasmatica Megan Fox protagonista di Il corpo di Jennifer

Megan Fox ha espresso il suo punto di vista sulla parabola negativa della sua carriera dopo la saga di Transformers nel corso del podcast Eli Roth's History of Horror: Uncut, riflettendo sulla sorte toccata a Jennifer's Body, rivalutato solo di recente:

"È un circolo vizioso. Non mi aspettavo che il film venisse rivalutato, ovviamente ne sono orgogliosa. Sono felice per Diablo e sono felice per la regista Karyn Kusama, queste persone si sono impegnate al massimo per realizzare un progetto di qualità che è stato criticato per ragioni che non hanno niente a che vedere col film. Molto è legato alla mia immagine all'epoca e a ciò che i media scrivevano di me. Il film non ha mai avuto una vera possibilità."

Megan Fox: Michael Bay e Jimmy Kimmel sotto accusa per aver sessualizzato l'attrice in una vecchia intervista

Le amiche Jennifer (Megan Fox) e Needy (Amanda Seyfried) in una scena del film Il corpo di Jennifer

Jennifer's Body racconta la storia di una sutdentessa posseduta che si nutre dei compagni di scuola maschi: La campagna di marketing si è concentrata sull'aspetto sexy del film tanto che Roger Ebert lo etichettò come 'Twilight per i ragazzi'. Pochi critici compresero il vero intento del film, realizzato da donne per mettere in discussione la sessualizzazione del corpo femminile.

Uno dei motivi alla base dell'incomprensione, per Megan Fox, è la sua immagine di bomba sexy dell'epoca creata dai media dopo Transformers:

"Al momento dell'uscita del film i media riportavano un'immagine negativa di me, dopo il successo di Transformers e la fama è iniziato il processo di diffamazione ed è successo mentre ero impegnata nel tour promozionale di Jennifer's Body. Ricordo che è accaduto tutto d'un colpo, le persone mi vedevano in modo negativo, come se avessi cattive intenzioni o come se fossi egoista e superficiale".

Dopo le critiche rivolte al regista Michael Bay, che la paragonò a Napoleone e Adolf Hitler, il produttore esecutivo Steven Spielberg fece allontanare Megan Fox dal franchise di Transformers, ma secondo l'attrice quanto da lei subito ribadisce l'esistenza della misoginia e della difficoltà di essere una adolescente in una società di questo tipo. Negli ultimi anni, però, Megan Fox ha notato un cambiamento quando ha visto persone vestite come il suo personaggio in Jennifer's Body per Halloween, frutto del ripensamento collettivo dovuto al movimento #MeToo:

"Essere una teenager non è affatto facile. Il modo in cui le altre ragazze interagiscono con te a scuola, o le aspettative su di te del mondo esterno e dei media, tutti ti dicono come vestirti e come comportarti, la pressione è troppa. Credo che ogni ragazza provi la stessa sensazione di oppressione."