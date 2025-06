Jennifer's Body: Adam Brody e Amanda Seyfried fumarono marijuana sul set della commedia horror

Amanda Seyfried e Adam Brody sono diventati amici ormai sedici anni fa, quando entrambi recitarono nella commedia horror con Megan Fox, Jennifer's Body.

Nell'ultimo numero speciale di Actors on Actors per Variety, i due hanno chiacchierato anche dell'esperienza sul set e ricordato un aneddoto di una pausa dalle riprese.

Adam Brody e Amanda Seyfried fumarono marijuana sul set di Jennifer's Body

Seyfried ha chiesto a Brody se avesse mai giocato sul set di Jennifer's Body a Guitar Hero e la star di The O.C. ha rilanciato, ricordando di essere andato in spiaggia insieme all'attrice perché aveva un'auto a noleggio.

Amanda Seyfried e Megan Fox in una scena di Jennifer's Body

"Già, ci siamo fatti!" ha esclamato Seyfried, ricordando quando i due consumarono insieme marijuana sulla spiaggia. Adam Brody, molto divertito, ha risposto:"Non me lo ricordo, ero troppo fatto per ricordarlo". Un'esperienza che, a giudicare dalle loro dichiarazioni, non ebbe più seguito.

"Non so se potrei rifarlo" ha confessato Seyfried "Credo di essere allergica alla marijuana. Ho avuto brutte esperienze ma ricordo che quella è stata la più tranquilla. Probabilmente è stata l'ultima volta. Potrei anche essermi fatta una canna a casa tua... che ora è casa mia".

Il cult horror Jennifer's Body con Megan Fox

Nel film del 2009, Amanda Seyfried interpretava Anita 'Needy' Lesnicki, mentre Brody aveva il ruolo di Nikolai Wolf. Il ruolo di Jennifer Check, l'inquietante protagonista, era appannaggio di Megan Fox.

Megan Fox e Johnny Simmons in una scena di Jennifer's Body

Scritto dalla vincitrice dell'Oscar Diablo Cody, Jennifer's Body non venne accolto benissimo dalla critica prima di essere rivalutato, come accade a parecchi film, e negli anni successivi è diventato un vero e proprio cult per la sua originalità nel genere horror-comedy. Nel cast anche Johnny Simmons, J.K. Simmons, Amy Sedaris, Chris Pratt e Kyle Gallner.