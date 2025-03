Jennifer's Body 2: Amanda Seyfried fornisce aggiornamenti sul sequel

Da tempo si parla di un potenziale sequel del film horror Jennifer's Body, che ha visto Amanda Seyfried e Megan Fox come protagoniste. Ora Seyfried ha offerto un nuovo aggiornamento sul sequel, suggerendo che potrebbe essere in lavorazione.

Cosa ha detto Amanda Seyfried su Jennifer's Body 2?

Durante una recente apparizione a un evento sul red carpet, Amanda Seyfried ha interagito con un gruppo di fan che hanno espresso la loro ammirazione per Jennifer's Body. In risposta, Seyfried ha lasciato intendere che potrebbe esserci un nuovo film, dicendo "ne faremo un altro", ma ha poi scherzato sul fatto che non stava confermando nulla, affermando che "pensa" che lo faranno e accompagnando le parole con un occhiolino scherzoso.

Un primo piano di Amanda Seyfried nell'horror Il corpo di Jennifer

Non è la prima volta che si sente parlare di un sequel di Jennifer's Body. L'anno scorso, la sceneggiatrice Diablo Cody ha espresso il desiderio di realizzare un seguito, ma ha sottolineato la necessità di trovare il giusto team per portare a termine il progetto.

Diretto da Karyn Kusama, Jennifer's Body è stato rilasciato nelle sale statunitensi nel settembre 2009. Inizialmente ha ricevuto recensioni contrastanti, ma nel tempo è diventato un cult rispettato per le sue tematiche femministe. Il film vanta un cast che include Megan Fox, Amanda Seyfried, Adam Brody, Amy Sedaris, Johnny Simmons, J. K. Simmons, Cynthia Stevenson e Chris Pratt.

Megan Fox in un'immagine del film Jennifer's Body

La trama segue Jennifer (Megan Fox), una liceale posseduta da un demone che inizia a cacciare i ragazzi della sua scuola, mentre la sua amica Needy (Amanda Seyfried) cerca di fermarla. Il film si conclude con Needy che eredita alcuni poteri demoniaci di Jennifer e inizia una vendetta contro gli emo rockers responsabili della morte della sua amica.