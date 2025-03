Amanda Seyfried: "Jennifer's Body? Un film perfetto rovinato da un marketing schifoso"

Anche Amanda Seyfried ritiene che Jennifer's Body avrebbe meritato un marketing migliore. L'attrice, che ha interpretato Needy Lesnicki nel film horror cult di Karyn Kusama del 2009 al fianco di Megan Fox, ha ricordato il ruolo in una recente intervista concessa a GQ.

"Non posso criticare questo film, per me è perfetto. È un film con le palle. La sceneggiatrice Diablo Cody era schietta, bella, intelligente e divertente", ha dichiarato.

"Stavamo esprimendo una certa angoscia in un modo molto specifico in un genere molto preciso. Gli effetti speciali erano incredibili, c'erano acrobazie, c'era tutto quello che si poteva desiderare in una pellicola".

Un film femminista stroncato da un pessimo marketing, Amanda Seyfried: "Voglio il sequel"

Amanda Seyfried è Needy Lesnicky in una scena dell'horror Il corpo di Jennifer

Sebbene Jennifer's Body abbia poi trovato un pubblico e sia diventato praticamente un cult femminista sovversivo, il film è stato un flop al momento dell'uscita nelle sale, fatto che Seyfried ha ricondotto a delle pessime scelte di marketing: "Se c'era un aspetto che andava criticato era il marketing", ha aggiunto l'attrice. "Il marketing faceva schifo, semplicemente. E su questo siamo tutti d'accordo".

Megan Fox in una scena del film Jennifer's Body

"Il team di marketing l'ha sminuito come se fosse solo un gioco. Penso che l'abbiano rovinato e che Karyn e Diablo formassero un'ottima squadra. Adoro Needy. È stata la prima volta che ho interpretato una vera nerd. Megan si è trasformata in un demone, è stato fantastico. Ci siamo tutti divertiti molto, quindi vorrei festeggiare con un sequel".

Sebbene Needy si sia salvata per miracolo alla fine di Jennifer's Body, l'adolescente interpretata dalla Fox muore nel momento culminante, rendendo un potenziale sequel alquanto dubbio. Tuttavia, Seyfried spera che si trovi un modo per far tornare Jennifer Check: "È un po' morta, giusto? Ma lo è? Non credo che lo sia", ha aggiunto.