Me Contro Te Il Film – Operazione Spie conquista il box office italiano e sfiora il milione

Vittoria, anche se non nettissima come in passato, per il nuovo film dei Me contro, Operazione Spie, che guida il box office italiano con 985.000 euro e attira nelle 508 sale in cui è uscito 138.699 presenze (dati Cinetel). La nuova avventura di Luì e Sofì attira un piccolo esercito di bambini (con genitori al seguito) al cinema come da tradizione, ma l'estate alle porte e la non brillantezza generale del box office offuscano l'ennesimo successo del duo di YouTuber.

Me contro Te - Operazione spie: Luì e Sofì sono pronti per fare i deejay

Basta guardare il secondo posto per capire che la situazione è tutt'altro che positiva. Il pubblico più giovane premia, infatti, l'anime di culto Haikyu!! The Dumpster Battle, garantendogli però solo 403.000 euro di incasso e 46.615 presenze. Nelle sale dal 30 maggio, l'anime a sfondo sportivo racconta una delle partite più attese dell'intera serializzazione, ovvero lo "scontro della discarica" tra il Karasuma e il Nekoma: due squadre amiche e rivali, profondamente diverse ma unite saldamente da passione e fairplay, come rivela la nostra recensione di Haikyu!! The Dumpster Battle.

Un'immagine dell'anime Haikyu!! The Dumpster Battle

In forte calo gli incassi di Furiosa: A Mad Max Saga che, nella seconda settimana dall'uscita, incassa solo 360.000 euro e si ferma a 1,3 milioni complessivi. Vero è che la saga di Mad Max, in Italia, non ha mai fatto sfaceli, come segnala Cinematografo, ma così un seguito del franchise di George Miller è a rischio e tutto potrebbe interrompersi con la storia delle origini del personaggio di Furiosa, come rivela la nostra recensione di Furiosa: A Mad Max Saga.

Russell Crowe torna a occuparsi di demoni e preti in L'Esorcismo - Ultimo AttoL'Esorcismo - Ultimo Atto, che debutta con 351.000 euro di incasso da 343 sale. Scarsa l'attenzione per la nuova fatica della star premio Oscar, qui nei panni di un attore che mette a repentaglio la sua psiche recitando in un horror, come rivela la nostra recensione de L'Esorcismo - Ultimo Atto.

La presenza di Ryan Reynolds e la firma di John Krasinski non sono un gran traino per il fantasy per famiglie IF - Gli amici immaginari. La pellicola che racconta l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone, raccoglie altri 239.000 e anche se supera 1,6 milioni in tre settimane non riesce a dare la spinta necessaria a un box office sempre più fiacco.