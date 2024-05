Haikyu!! The Dumpster Battle, recensione: al cinema la battaglia tra corvi e gatti selvatici

Arriva in sala Haikyu!! The Dumpster Battle, e nella nostra recensione vi spieghiamo perché questo lungometraggio, perfettamente in linea con la serie, regalerà agli appassionati quel coinvolgimento che solo il cinema riesce a dare.

Arriva anche in Italia Haikyu!! The Dumpster Battle, primo dei due film conclusivi dell'anime tratto dallo spokon di successo di Haruichi Furudate. Conosciuto in Italia come Haikyu!! - L'asso del Volley il manga, serializzato fino al 2020 sulla rivista Weekly Shonen Jump, si è rivelato un vero e proprio fenomeno strappando il titolo di terza serie più venduta in Giappone nel 2014 e consacrandosi così nell'olimpo dei titoli sportivi più apprezzati e conosciuti anche a livello globale.

Shoyo Hinata durante un'azione

Non stupisce, infatti che, dopo una serie di film riassuntivi della serie, si sia pensato, per la sua conclusione, di optare per due lungometraggi da portare al cinema offrendo così l'opportunità ai fan di un degno saluto all'anime. Nelle sale dal 30 maggio, The Dumpster Battle racconta una delle partite più attese dell'intera serializzazione, ovvero lo "scontro della discarica" tra il Karasuma e il Nekoma: due squadre amiche e rivali, profondamente diverse ma unite saldamente da passione e fairplay.

La battaglia della discarica

Shoyo Hinata e Kenma Kozume a confronto

Il racconto, infatti, si concentra su queste due formazioni ed in particolare sui rapporto tra Shoyo Hinata e Kenma Kozume, giocatori con un'attitudine opposta nei confronti della pallavolo ma uniti da amicizia e rispetto reciproco: legami così forti da trascendere persino la rivalità sul campo da gioco che, invece, diviene catalizzatore per scontri spettacolari e sofferti. Le due squadre si trovano ora alle nazionali primaverili in quello che è il loro primo scontro ufficiale, un evento attesissimo da tutti e che corona la loro lunga storia. I corvi e i gatti selvatici giocheranno quindi fino allo stremo, fino a consumare ogni fibra del loro corpo in una battaglia che decreterà chi, tra la potenza del Karasuno e l'intelligenza del Nekoma, sarà degno di andare avanti in un torneo che per gli studenti del terzo anno sarà anche l'ultimo.

Sudore, lacrime e colpi speciali: l'epica sportiva nei manga e negli anime giapponesi

Quando lo sport aiuta a stringere nuovi legami

Haikyu!! è uno spokon estremamente classico: lunghe partite, tempi dilatati, amicizia, crescita e sana rivalità non lo fanno di certo brillare per originalità, però, al contrario di altri titoli analoghi, ha il pregio di possedere delle tempistiche narrative ben studiate che lo rendono un'opera avvincente e dinamica. Queste caratteristiche vengono poi mantenute anche in The Dumpster Battle che in 85 minuti riesce a condensare quella che è l'essenza di un titolo in cui i buoni sentimenti e la forza dello sport sono concetti assolutamente centrali anche se iper abusati.

La squadra del Karasuno

Nello sfida tra Karasuno e Nekoma, infatti, vediamo come prima di essere rivali tutti i membri delle due squadre siano prima di tutto amici uniti da un'unica grande passione per il volley, sentimento che li porta a gioire sinceramente anche per i successi degli avversari. Il punto di vista narrativo, però, rispetto alla serie si sposta maggiormente su Kenma Kozume: attraverso i flashback e la verbalizzazione dei suoi pensieri lo spettatore adotta quello che è il suo sguardo, approfondendo uno dei personaggi che più si discostano dal sentire del protagonista Shoyo Hinata.

In linea con l'anime

Un momento del film Haikyu!! The Dumpster Battle

Il lungometraggio in generale mantiene comunque una stretta coerenza con l'anime, senza particolari cambiamenti o sorprese. È esattamente quello che ci si aspetta,anche dal punto di vista qualitativo: lo studio roduction I.G., compie un'ottimo lavoro sulle animazioni offrendo anche alcuni momenti particolarmente riusciti e trovate interessanti specialmente sul finale. Nel complesso Haikyu!! The Dumpster Battle si rivela quindi un buon film che come obiettivo si propone quello di avviare ad una degna conclusione l'anime rimanendovi a tutti i costi fedele, nei pregi e nei difetti ma dando l'occasione ai fan di godere delle atmosfere del celebre spokon con in aggiunta il coinvolgimento che solo il grande schermo sa dare.