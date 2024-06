Me Contro Te Il Film – Operazione Spie ancora primo al box office italiano, ma gli incassi calano a picco

L'appeal dei Me contro Te nei confronti del giovanissimo pubblico italiani è ancora evidente, ma i numeri non sono più quelli di un tempo, a dimostrare dagli incassi del secondo weekend di Me Contro Te Il Film - Operazione Spie. Il nuovo film della celebre coppia di YouTuber conserva il primo posto, ma incassa solo 486.000 euro che lo portano a un totale di 1,8 milioni. Siamo lontani dai fasti dei precedenti lungometraggi mentre l'estate è ormai alle porte e questo risultato non è certo di buon auspicio.

Ancor peggio va a Kinds of Kindness, nuovo film di Yorgos Lanthimos che segue l'incredibile successo di Povere creature! Squadra che vince non si cambia, ma la presenza di Emma Stone e di un altro manipolo di star che comprende Willem Dafoe e Jesse Plemons stavolta non sembra sortire l'effetto sperato. La pellicola a episodi che vede gli stessi interpreti dar vita a diversi personaggi in tre diverse storie, come rivelato nella nostra recensione di Kinds of Kindness, incassa solo 389.000 euro da 455 sale e nulla possono le scene piccanti di cui il film abbonda.

Debutto disastroso per l'esordio alla regia della figlia di M-. Night Shyamalan. Come rivela la nostra recensione di The Watchers - Loro ti guardano, la pellicola che porta la firma di Ishana Night Shyamalan punta a spaventare e intrigare il pubblico, ma passa praticamente inosservata nel weekend elettorale con soli 237.000 euro di incassi raccolti in 327 sale.

In caduta libera gli incassi di Furiosa: A Mad Max Saga che, nella terza settimana dall'uscita, incassa meno di 140.000 euro e si ferma a 1,5 milioni complessivi. Vero è che la saga di Mad Max, in Italia, non ha mai fatto sfaceli, come segnala Cinematografo, ma così un seguito del franchise di George Miller è a rischio e tutto potrebbe interrompersi con la storia delle origini del personaggio di Furiosa, come rivela la nostra recensione di Furiosa: A Mad Max Saga.

IF - Gli amici immaginari, commedia fantastica interpretata da Ryan Reynolds e diretta da John Krasinski, scivola al quanti posto e incassa altri 124.000 euro che la portano a un totale di 1,8 milioni. Di lavoro da fare, in attesa dell'uscita dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, ce n'è tanto.