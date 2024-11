It Ends with Us, The Animal Kingdom, Volare, Amen, Sopravvissuti, Anna e i voti homevideo di Novembre 2024

Le uscite DVD e Blu-ray di novembre 2024 con le recensioni di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, The Animal Kingdom, Volare, Amen, Sopravvissuti, Anna, El Paraiso, Me contro te Il Film - Operazione spie, Nel nostro cielo un rombo di tuono, Shoshana, Una spiegazione per tutto.

Oltre ai tanti titoli di maggior richiamo che abbiamo già trattato singolarmente, novembre 2024 è stato per l'homevideo un mese ricco di altre uscite da scoprire tra blu-ray e DVD. Vi proponiamo l'analisi di undici prodotti a partire da It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, film di successo dagli ottimi incassi sul tema della violenza domestica. A seguire lo sci-fi fantasy The Animal Kingdom, per poi passare alla commedia italiana Volare, con Margherita Buy che rivela le sue fobie.

Blake Lively e Justin Baldoni in una scena di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta

Si torna poi a temi forti come l'oppressione religiosa in Amen, il dramma dell'immigrazione in Sopravvissuti, la riscossa femminile in Anna e storie di emarginazione in El Paraiso. Momenti di leggerezza poi con Me Contro Te Il Film - Operazione Spie, per passare al grande omaggio a Gigi Riva con il documentario Nel nostro cielo un rombo di tuono. Per chiudere il thriller politico Shoshana e infine Una spiegazione per tutto, vincitore della sezione Orizzonti a Venezia.

It Ends with Us - Siamo noi a dire basta: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta

IL FILM. Tratto dal romanzo di Colleen Hoover, It Ends with Us - Siamo noi a dire basta è un film diretto da Justin Baldoni (con protagonista Blake Lively e lo stesso Baldoni) che affronta un tema importante come la violenza domestica. La storia è quella di Lily, una ragazza che si trasferisce a Boston per gestire un negozio di fiori e realizzare il suo sogno, che diventa più ancora più bello dopo l'incontro con l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid. Ma l'affiorare nell'uomo di atteggiamenti rabbiosi e l'incontro con un vecchio e tenero amore di gioventù, faranno cambiare a Lily la prospettiva delle cose.

Brandon Sklenar in una scena con Blake Lively

IL BLU-RAY. It Ends with Us - Siamo noi a dire basta è disponibile in homevideo con il blu-ray della Eagle Pictures, prodotto tecnicamente ottimo ma completamente privo di extra. La parte migliore è il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 sia per italiano che inglese è di buona fattura, anche se è basato principalmente sui dialoghi, peraltro perfetti, e una colonna sonora che abbraccia piacevolmente lo spettatore. Ben catturati e dislocati comunque anche gli effetti di ambienza, mentre le esplosioni di violenza hanno un poderoso impatto con entrata anche dei bassi.

DA NON PERDERE. Il video è davvero godibile, ben dettagliato, ottimamente costrastato, dotato di un'apprezzabile profondità e caratterizzato da una piacevole tavolozza cromatica calda e ricca di colori saturi. Come detto il livello di dettaglio è notevole, con una definizione pulita, contorni precisi e assenza di particolari flessioni nelle scene più scure.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8 - Extra: 2

It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, recensione: un romance più complesso di come appare

The Animal Kingdom: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di The Animal Kingdom

IL FILM. Il tema della diversità vista sempre con paura, il rapporto irrisolto tra civiltà e mondo selvaggio: ci sono temi importanti al centro di The Animal Kingdom, una sorta di sci-fi fantasy diretto da Thomas Cailley con Romain Duris e Paul Kircher. Nel film la razza umana è travolta da un'ondata di mutazioni genetiche che trasformano alcune persone in nuovi esseri, ibridi animali, che si rifugiano nelle foreste. La storia segue in particolare le avventure di una famiglia, il papà François e il figlio sedicenne Émile che sono alla ricerca della mamma, scappata quando ha iniziato a mostrare i primi sintomi della mutazione.

Romain Duris insieme al figlio del suo personaggio in The Animal Kingdom

IL BLU-RAY. The Animal Kingdom è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Mustang Entertainment. Il video sfodera un ottimo dettaglio ed è cromaticamente brillante nelle scene ben illuminate ma diventa un po' pastoso in quelle più scure, dove il quadro è meno convincente. Ottimo l'audio in DTS HD 5.1 per italiano e inglese: la musica incalzante insieme agli effetti delle sequenze più movimentate compongono una scena sonora molto ricca e coinvolgente, nella quale i dialoghi emergono sempre chiari.

DA NON PERDERE. Nel reparto extra troviamo solo due interviste, ma sono articolate e interessanti: una al regista Thomas Cailley (12') e una al protagonista Romain Duris (10'), che toccano entrambe diversi argomenti, dalle tematiche del film alla sua realizzazione, dallo stile utilizzato al ruolo dei vari personaggi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7

The Animal Kingdom, la recensione: se Thomas Cailley sembra Stephen King

Volare: la recensione del DVD

Il DVD di Volare

IL FILM. Film d'esordio alla regia di Margherita Buy, in Volare la veterana attrice si ritaglia anche il ruolo di protagonista nei panni di un'attrice che potrebbe avere una carriera di respiro internazionale se solo non avesse una fobia di volare che la terrorizza al solo pensiero di prendere un aereo. Ma quando sua figlia decide di trasferirsi in California per proseguire gli studi, decide di affrontare questa paura e partecipare a un corso per superarla.

Margherita Buy terrorizzata dal volo

IL DVD. Volare è disponibile in homevideo con un DVD CG-Fandango di buona levatura tecnica, ma che nel reparto extra contiene solamente il trailer. Il video per lo standard DVD è molto buono per il dettaglio che mostra su primi e medi piani, con un croma anche dai colori brillanti, però talvolta su alcune pareti a tinta unita affiorano dei fenomeni di blocking, oltre che sgranature nelle panoramiche che fanno emergere i limiti del formato.

DA NON PERDERE. Davvero ottimo l'audio in Dolby Digital 5.1, che risulta molto coinvolgente nei momenti onirici della protagonista, o quelli del passaggio degli aerei, del decollo vissuto in cabina o del simulatore. Tutte occasioni in cui si può goedere di una bella spazialità, con tutti i diffusori attivi ed energici e con buone entrate del sub. Lodevole anche l'effetto che si crea quando alla protagonista subentra l'ansia in aeroporto circondata dalle persone.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 4

Amen: la recensione del DVD

Il DVD di Amen

IL FILM. La voglia di libertà, la smania di trasgredire, soprattutto di fronte a insegnamenti religiosi ossessivi e restrittivi: tutto questo è al centro di Amen, film di Andrea Baroni che vede protagoniste tre sorelle cresciute in un casolare di campagna dal padre e dalla nonna, che impongono alle ragazze rigidi obblighi a carattere religioso. Con l'arrivo dell'adolescenza, ma soprattutto con quello di un uomo adulto nipote della nonna, le due ragazze più grandi saranno sempre più irrequiete.

Due delle ragazze protagoniste di Amen non resistono alla curiosità

IL DVD. Amen è arrivato in homevideo con il DVD targato CG Fandango, prodotto buono tecnicamente ma povero di extra, visto che c'è solo il trailer. La parte migliore dell'edizione è il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1, considerate le tematiche del film, non ha molte occasioni di mettersi in mostra. La traccia comunque è discreta con dialoghi di buona qualità e qualche effetto ambientale che rivela, oltre allo spostamento delle voci, anche una soddisfacente spazialità.

DA NON PERDERE. Il video come detto è molto convincente: ottimo il dettaglio sui primi piani per lo standard DVD, con un quadro sempre abbastanza compatto nonostante ci siano molti elementi problematici come la vegetazione. Piccole sbavature e lievi sgranature, soprattutto sui fondali, sono fisiologiche, ma la visione è sempre appagante.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Sopravvissuti: la recensione del DVD

Il DVD di Sopravvissuti

IL FILM. Parla dei drammi dell'immigrazione Sopravvissuti, film diretto da Guillaume Renusson e ottimamente interpretato da Denis Menochet e Zahra Amir Ebrahimi. Samuel è rimasto traumatizzato doopo aver perso la moglie in un incidente stradale. Cerca una riabilitazione fisica e mentale in uno chalet sulle Alpi italiane, dove una notte arriva una giovane donna straniera che cerca di arrivare in Francia attraverso le Alpi e cerca rifugio durante a una tormenta di neve. Dopo una prima fase di titubanza, Samuel decide di aiutare la donna.

I due protagonisti di Sopravvissuti

IL DVD. Sopravvissuti è disponibile in homevideo con il DVD della Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente buono ma non sufficiente negli extra, visto che oltre al trailer c'è solamente un'intervista al regista di 2 minuti e mezzo. Il video è decisamente morbido e soprattutto nelle scene più scure deve fare i conti con i limiti del DVD in termini di dettaglio e nitidezza, anche se riesce a conservare una discreta compattezza di fondo e un croma brillante.

DA NON PERDERE. Molto efficace l'audio in Dolby Digital 5.1, che fin dalla prima irruzione della polizia nel rifugio riesce a creare una scena sonora coinvolgente e tesa, impegnando tutti i diffusori con ottima direzionalità. Anche la colonna sonora e le altre scene movimentate tra neve e foresta, presentano una buona spazialità generale.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 8 - Extra: 5,5

Anna: la recensione del DVD

Il DVD di Anna

IL FILM. Intenso film diretto da Marco Amenta e ambientato nell'aspra Sardegna, Anna vede protagonista una ragazza (interpretata da Rose Aste), che si occupa da sola nella natura incontaminata dell'azienda agricola lasciata in eredità da suo padre. Ma quando nella sua zona sbarca una grande compagnia pronta a costruire un grande resort turistico, lei rischia di perdere tutta la sua terra perché non ci sono documenti da cui risulta che è la proprietaria. Inizia così una lotta legale contro tutto e contro tutti, anche gli abitanti del suo paese.

La protagonista Rose Aste nei panni di Anna

IL DVD. Anna è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Fandango, povero di contenuti speciali (c'è solo il trailer), ma molto buono tecnicamente, sia sul fronte video che audio. Quest'ultimo, presentato in Dolby Digital 5.1 mostra la sua qualità fin dalla scena iniziale in discoteca, ma anche durante i lavori per il nuovo hotel e la vita in campagna della protagonista, i diffusori sono tutti chiamati in causa con buona precisione e partecipazione, con discrete entrate anche del sub.

DA NON PERDERE. Il video, pur scontando alcuni limiti tipici del formato DVD, come qualche incertezza sui fondali e leggere sgranature su alcuni elementi molto difficili, sorprende per la compattezza del quadro e la solidità che riesce a mantenere anche nelle tante scene notturne o molto scure, in cui il nero è profondo e i particolari emergono bene dalle ombre. Buona anche la resa cromatica.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

El Paraiso: la recensione del DVD

Il DVD di El Paraiso

IL FILM. Film diretto da Enrico Maria Artale con protagonista Edoardo Pesce, El Paraiso racconta la storia di Julio Cesar, che a quasi quarant'anni vive ancora con sua madre, una donna colombiana dalla personalità trascinante, in una casetta sul fiume e tante serate di ballo piene di salsa e merengue. L'uomo racimola qualche soldo lavorando per uno spacciatore della zona, ma l'arrivo di Ines, giovane colombiana reduce dal suo primo viaggio come "mula" della cocaina, cambia le cose.

Mamma e figlio protagonisti di El Paraiso in un momento di ballo

IL DVD. El Paraiso è disponibile in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto soddisfacente sul piano tecnico e con un extra interessante. Il video è molto morbido, soprattutto nelle scene scure e quelle nei locali da ballo il dettaglio presenta i limiti del DVD, ma il quadro è comunque compatto e senza sgranature. L'audio in Dolby Digital 5.1 rivela la sua vivacità proprio nei momenti in cui la musica è protagonista, con un buon utilizzo di tutti i diffusori e qualche apporto dal sub. Precisi i dialoghi.

DA NON PERDERE. Negli extra, oltre al trailer, è presente un backstage di 11 minuti molto interessante, con tanti interventi di regista e membri del cast che parlano delle tematiche del film e della sua realizzazione, e soprattutto con tanti momenti curiosi catturati sul set durante le riprese.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5

Me Contro Te Il Film - Operazione Spie: la recensione del DVD

Il DVD di Me Contro Te Il Film - Operazione Spie

IL FILM. Ennesimo episodio cinematografico con il duo degli youtuber più amati dai bambini, Me Contro Te Il Film - Operazione Spie vede l'armonia del pianeta minacciata da un'imprevista alleanza tra malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo che in realtà i cattivi sono Sofì e Luì, mentre loro sono quelli a cui spetta di salvare l'umanità. I Me Contro Te saranno costretti a viaggiare nel tempo insieme ai loro amici per riportare le cose al proprio posto.

Sofì e Luì in una scena del film

IL DVD. Me Contro Te Il Film - Operazione Spie è arrivato in homevideo con il DVD targato Warner. Il punto forte del video è un croma sgargiante e molto colorato, in linea con la vivacità dei personaggi, però il dettaglio è molto morbido e soprattutto su medi e lunghi piani affiorano sgranature e incertezze attorno ai contorni. Più convincente l'audio mentre negli extra c'è un frizzante e simpatico backstage di una decina di minuti.

DA NON PERDERE. Come detto, la parte migliore dell'edizione è l'audio, un Dolby Digital 5.1 che non solo è brillante nei momenti musicali, ma accompagna anche con vigore ed energia le avventure dei protagonisti. Soprattutto quando entra in scena Perfidiana, la sua opera di devastazione della città coinvolge con potenza tutti i diffusori e anche il sub sfodera i muscoli con bassi decisi.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Nel nostro cielo un rombo di tuono: la recensione del DVD

Il DVD di Nel nostro cielo un rombo di tuono

IL FILM. Un grande omaggio a Gigi Riva, realizzato quando il giocatore era ancora in vita: Nel nostro cielo un rombo di tuono è un documentario di Riccardo Milani che racconta la carriera di Riva ma anche la vita di un uomo dalla grande statura morale, che lo portarono a creare un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. Tanto che rifiutò le sirene delle grandi squadre per restare a Cagliari.

Un'immagine della casa di Gigi riva in Nel nostro cielo un rombo di tuono

IL DVD. Nel nostro cielo un rombo di tuono è arrivato in homevieo con un DVD targato CG-Vision, buono sul piano tecnico e comprensibilmente privo di extra, visto che è un documentario. Il video è la parte migliore ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 fa la sua parte restituendo dialoghi chiari e precisi, anche nei fimati più datati, mentre in quelli più recenti il coinvolgimento è maggiore nelle musiche e negli effetti ambientali.

DA NON PERDERE. Il video deve fare i conti con un continuo collage di filmati di epoche diverse, da clip molto vecchie a interviste attuali e ancora a ricostruzioni. Ebbene il quadro riesce a essere sempre molto piacevole con ottimo dettaglio nelle immagini girate appositamente per il documentario, ma dimostra anche una buona compattezza per quelle molto datate e comprensibilmente sporche e graffiate.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Shoshana: la recensione del DVD

Il DVD di Shoshana

IL FILM. Thriller politico diretto da Michael Winterbottom e ambientato a Tel Aviv negli anni Trenta, quando gli inglesi cercano di mantenere l'ordine tra la popolazione ebraica e quella araba, Shoshana segue le vicende del vice-sovrintendente della polizia palestinese Thomas Wilkin, che si innamora di Shoshana, la figlia del cofondatore del movimento operaio sionista Ber Borochov. Intanto il funzionario di polizia Geoffrey Morton è determinato a catturare Avraham Stern, poeta ebreo leader del gruppo paramilitare Irgun.

Una scena romantica di Shoshana

IL DVD. Shoshana è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision, prodotto tecnicamente discreto ma completamente privo di contenuti speciali. Il video è soddisfacente sui primi e medi piani, ma oltre a un dettaglio comprensibilmente morbido, mostra più di qualche sbavatura sugli elementi in secondo piano e anche sui fondali, dove talvolta affiorano sgranature evidenti.

DA NON PERDERE. Meglio l'audio, un Dolby Digital 5.1 che mostra un certo respiro sia nella resa della colonna sonora che negli effetti ambientali. Insomma un audio che pur non mostrando i muscoli anche per le tematiche del film, denota comunque una certa precisione dei suoni fra i diffusori con una soddisfacente spazialità generale, soprattutto nei momenti più movimentati.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Una spiegazione per tutto: la recensione del DVD

Il DVD di Una spiegazione per tutto

IL FILM. Vincitore della sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia 2023, Una spiegazione per tutto è un film diretto da Gábor Reisz che si svolge a Budapest. Abel prepara il suo esame di maturità schiacciato tra le aspettative della famiglia e l'amore non confessato per la sua amica Janka, ma la sua bocciatura all'esame accende lo scontro tra suo padre, convinto conservatore, e il suo professore di storia, progressista. L'accaduto diventa ben presto uno scandalo mediatico.

Una scena ambientata a scuola di Una spiegazione per tutto

IL DVD. Una spiegazione per tutto è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente valido ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Ottimo il video, mentre l'audio avrebbe potuto forse essere più incisivo a livello di spazialità in qualche scena, ma dimostra comunque una buona vivacità, anche con qualche panning come in occasione del passaggio di un treno.

DA NON PERDERE. Il reparto migliore resta il video, che per essere un DVD sfodera un dettaglio di tutto riguardo che riesce a scavare nei volti sofferti dei protagonisti. Ma oltre ai primi piani il quadro è sempre compatto e riesce a essere efficace, pur con i limiti del formato, anche sugli altri elementi del quadro. Piacevolmente naturale il croma.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4