Me contro Te - Operazione spie: Luì e Sofì sono pronti per fare i deejay

"Negli anni i nostri film si sono sempre più avvicinati al musical": intervista a Luì, Sofì e al regista Gianluca Leuzzi, ancora insieme per il film Me contro Te - Operazione spie. Questa volta ci sono viaggi nel tempo e le canzoni di Paolo Jannacci. In sala dal primo giugno.

Luì e Sofì festeggiano i 10 anni di Me contro te e lo fanno essendo, come al solito, instancabili: dal primo giugno è in sala il loro ultimo film, Me contro Te - Operazione spie, diretto ancora da Gianluca Leuzzi, e continua il tour nei palazzetti, che si chiama, appunto, Me contro Te - Lo show dei 10 anni.

Sofia Scalia e Luigi Calagna

La trama di Me contro Te - Operazione spie vede i protagonisti, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, intenti ancora una volta a salvare il mondo dalle grinfie blu del Signor S, il supercattivo più potente di tutti. Il genio del male questa volta si è superato: ha creato Perfidiana, creatura dalla forza inesauribile nata dalla fusione tra Perfidia, Serpe e Viperiana, i suoi scagnozzi.

Per contrastare questa minaccia a Luì, Sofì e i loro amici non resta che tornare nel passato: proveranno a salvare il giovane Signor S dai bulli della scuola, impedendo così che diventi un villain. I protagonisti si ritrovano quindi nel 1992: nonostante la tecnologia sia diversa, i problemi degli adolescenti sono sempre gli stessi. Ne abbiamo parlato con i protagonisti e il regista nella nostra intervista.

Me contro Te - Operazione spie: intervista a Luì, Sofì e Gianluca Leuzzi

Me Contro Te Il Film - Operazione Spie affronta tanti temi: il primo è come riconoscere i "cattivi" e i "buoni". Oggi è sempre più difficile capirlo secondo Luì: "Questa volta ci siamo scontrati con un tema molto reale, quello delle fake news. Il club dei malefici convince l'umanità che noi siamo i veri cattivi, andando al telegiornale a raccontare una versione distorta della realtà. Noi quindi siamo ricercati e dobbiamo nasconderci. E capire come fermarli".

Oltre alle fake news un altro tema centrale è quello del bullismo: vediamo che anche un malvagio come il Signor S ha bisogno di un amico. Lo conferma Sofia: "Pensiamo che il tema del bullismo sia molto attuale: per i giovani è sempre molto difficile ribellarsi ai bulli. Molto spesso ci arrivano dei messaggi di aiuto, ci chiedono dei consigli. Noi con questo film cerchiamo proprio di dare un consiglio: ovvero parlarne e cercare di non sentirsi soli. E di poter contare su qualcuno".

Le canzoni dei Me contro Te

La canzone del Signor S è il numero musicale più bello di Me contro Te - Operazione spie: Luì e Sofì sono pronti per un musical in teatro? "Sciubidubà, la canzone del Signor S, è tra i nostri pezzi preferiti. L'abbiamo scritta insieme a Paolo Jannacci. Quando abbiamo avuto l'idea di scrivere una canzone jazz per il film ci è venuto subito in mente lui. Ci siamo divertiti tantissimo, lui era felicissimo di partecipare al progetto. La canzone racconta, in modo divertente, della cattiveria del Signor S e del suo piano malefico. Balla e ci deride mentre noi vediamo il mondo prendere fuoco".

Sofì e Luì

Il regista Gianluca Leuzzi spiega come lavora alle scene musicali: "Negli anni i nostri film si sono sempre più avvicinati al musical. Un genere che in Italia non esiste praticamente. O esiste poco. Noi invece ci divertiamo molto a realizzarlo: da quando loro mi mandano i brani fino a quando mettiamo in piedi coreografie. Incastriamo i momenti musicali nella storia: tutti i brani sono fondamentali per la trama. Ci divertiamo parecchio".

Me contro Te - Lo show dei 10 anni

Dicevamo che per Luì e Sofì quest'anno segna un traguardo importante: lo festeggiano nei palazzetti, con il tour Me contro Te - Lo show dei 10 anni: "Ripercorriamo tutta la musica che abbiamo fatto, dall'inizio a oggi. Quest'anno abbiamo già finito le date, ma l'anno prossimo lo rifacciamo. Sarà incredibile, non vediamo l'ora".

Luì e Sofì

Nel film in una scena li vediamo fare anche i deejay. Magari sono pronti a fare anche questo? Sofì non lo esclude: "Nel nostro nuovo tour c'è un momento in cui appare una console e noi ci trasformiamo in veri e propri deejay. Ogni volta vediamo i bambini saltare e scatenarsi con le loro famiglie. È una cosa molto divertente".