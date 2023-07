MCU, sapevate che la star di Ant-Man 3 Kathryn Newton aveva fatto il provino per un altro ruolo? Ecco quale

Come molti attori nella storia del cinema e della televisione, la star Marvel Kathryn Newton aveva fatto il provino per un altro ruolo del MCU, prima di finire con l'interpretare Cassie Lang nel film Ant-Man 3.

Il Marvel Cinematic Universe è un mondo ricco di opportunità per un attore, e a volte quella che il destino ha in serbo per un interprete, per quanto grandiosa, non è quella sperata inizialmente... Ne sa qualcosa Kathryn Newton, che prima di essere scelta come Cassie Lang in Ant-Man 3, aveva fatto il provino per un altro ruolo.

Da Kate Bishop a Cassie Lang

In una featurette del dietro le quinte di Ant-Man and the Wasp: Quantumania condivisa online, è il regista del film Peyton Reed a rivelare che Kathryn Newton a.k.a. la nuova Cassie Lang aveva in realtà fatto l'audizione per interpretare Kate Bishop in Hawkeye, la serie tv con Jeremy Renner.

"Avevo visto Kathryn negli screen test per un altro ruolo Marvel" rivela Reed, prima di proseguire elencando le qualità che l'hanno poi portato a sceglierla per il ruolo di Cassie.

Ant-Man 3, Kathryn Newton sarà la nuova Ant-Man dopo l'addio di Paul Rudd?

Sia nel video che nelle immagini si può dare un'occhiata agli screen test di cui parla il regista e che, anche se non l'hanno portata a ottenere la parte di Kate - andata in ultimo, come sappiamo, a Hailee Steinfeld - le hanno comunque permesso di ottenere quella di un'altra giovane eroina Marvel.

