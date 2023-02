Ant-Man 3, Kathryn Newton sarà la nuova Ant-Man dopo l'addio di Paul Rudd?

Con l'uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania dietro l'angolo, i fan temono che il nuovo ruolo di Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang possa segnare la fine del periodo di Paul Rudd nei panni dell'ormai iconico eroe del Marvel Cinematic Universe.

In un'intervista con Inverse, il produttore del film Stephen Broussard ha commentato la prossima avventura dell'eroe interpretato da Paul Rudd.

Dopo aver dichiarato che non c'è nessun progetto in sviluppo sugli Young Avengers, Broussard ha ammesso che gran parte della Fase 4 riguarda l'introduzione della prossima generazione di eroi. Secondo lui, questo concetto è "molto pertinente al film di Ant-Man", sottolineando esplicitamente come Cassie Lang sia "più o meno la nuova Ant-Man".

"Penso che sia molto pertinente al film di Ant-Man perché è un film generazionale... il mantello di Ant-Man viene tramandato da Hank a Scott e ora essenzialmente a Cassie, che è quasi la nuova Ant-Man, anche se non si fa chiamare così, più che la nuova Wasp".

Già in una precedente intervista con l'Hollywood Reporter, la stessa Newton aveva dichiarato che il personaggio di Cassie Lang vuole assolutamente essere come il padre:

"Beh, posso dire che quello che ho percepito finora è che i fan amano davvero Cassie, e penso la vedremo in una nuova fase. Stiamo vedendo una nuova versione di Cassie, che è cambiata. È una ragazza indipendente, è impaziente e vuole disperatamente usare il suo enorme cuore per il bene e vuole essere come suo padre, ma non lo ammetterà mai".

Ant-Man 3: il recasting di Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang anticipa l'arrivo di Stature?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema questo giovedì.