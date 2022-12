MCU: una scena eliminata mostra il Balder di Daniel Craig, uno dei personaggi più tagliati dai film Marvel

Sono giorni ormai che si parla di Daniel Craig e del suo coinvolgimento, o meno, all'interno dell'MCU. Alcuni rumor avrebbero visto l'attore britannico interpretare il ruolo del leggendario Balder the Brave, asgardiano di parentela ravvicinata con la famiglia di Thor. Una nuova immagine da Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembra confermare la sua presenza nel film in seguito tagliata.

In questa, condivisa su Twitter da Scarlet Witch News, possiamo osservare una scena dal set del film con qualcuno, apparentemente proprio Balder, accasciatosi per terra colpito da una lama.

I fan di Thor e dell'MCU lo sanno piuttosto bene, nella storia del celebre personaggio Marvel la famiglia ha sempre giocato un ruolo centrale. Nei vari lungometraggi questa cosa è stata confermata specialmente dal suo rapporto con il fratello Loki, anche se non bisogna dimenticare gli altri suoi legami di parentela. Balder, infatti, non è altro che un loro fratellastro, anche se al momento pare non riuscire in nessun modo a comparire nei film Marvel.

Oltre all'immagine di recente pubblicazione, Graham Churchyard, un costumista dei film dell'MCU, ha rivelato a ComicBook.com che Balder avrebbe dovuto essere incluso in diversi progetti, per poi esserne tagliato sempre fuori: "Ci siamo spinti molto in là quando abbiamo cominciato a progettate Balder the Brave, per poi aspettare che facessero il casting. Ci ho lavorato a lungo, portandolo alla fase di prototipo in cui sperimentavamo il suo design estetico, sempre in attesa dell'attore che lo avrebbe interpretato. Povero Balder the Brave, è quasi riuscito a venir fuori in Thor 1, 2 e 3. Ho visto i disegni nel libro d'archivio della Marvel del suo elmo, che risalgono al Thor di Kenneth Branagh. Sta aspettando di comparire da molto tempo ma non credo che lo vedremo presto", ha detto Churchyard.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Daniel Craig avrebbe dovuto comparire nel film? L'attore risponde

Successivamente il costumista dell'MCU ha spiegato che una delle ragioni dietro alle problematiche con alcuni personaggi, e attori non americani, è da rintracciarsi nel Covid-19 e nei divieti di viaggio strettissimi delle sue prime fasi. Probabilmente anche questi hanno influito sulla situazione, non solamente con Balder.