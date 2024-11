MCU: Kevin Feige condivide nuovi aggiornamenti su Blade, Miles Morales e Scarlet Witch

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige si trova attualmente al D23 Brazil e ha condiviso una serie di importanti aggiornamenti sul MCU in un'ampia intervista con Omelete.

Tutti gli aggiornamenti: da Blade a Scarlet Witch

Si è parlato molto della possibilità che Blade diventi realtà dopo l'ennesimo rinvio della data di uscita, e mentre il reboot non ha ancora una data, Feige insiste che Mahershala Ali avrà la sua occasione di brillare nel MCU. "Siamo impegnati con Blade. Amiamo il personaggio, amiamo la versione di Mahershala", ha confermato il dirigente.

Blade 2024

"E state tranquilli, ogni volta che cambiamo direzione con un progetto, o stiamo ancora cercando di capire come si inserisce nel nostro programma, lo facciamo sapere al pubblico. Siete sempre aggiornati su ciò che sta accadendo. Ma posso dire che il personaggio arriverà nel MCU".

A Feige è stato chiesto di un altro personaggio a lungo assente, la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Ci aspettavamo che Agatha All Along fornisse un aggiornamento definitivo sullo stato dell'eroina, ma alla fine abbiamo appreso solo che Wanda Maximoff è "andata via".

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

"Abbiamo avuto Agatha All Along su Disney+ proprio ora, e quella serie è stata fantastica per noi", ha detto Feige. "Da allora, nella mente dei fan ci sono state molte domande su Wanda... Quindi posso solo dire che non vediamo l'ora di scoprire quando e come Scarlet Witch potrà tornare".

Con Spider-Man 4 che si avvicina rapidamente, il sito ha anche chiesto a Feige se siamo vicini al tanto atteso debutto di Miles Morales in live-action. "Miles apparirà nel terzo Spider-Verse, che è in produzione", ha detto a proposito di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. "Spero che, poco dopo, possa entrare nel MCU in live-action".

Per quanto riguarda il ruolo di Deadpool e Wolverine, ha aggiunto: "I piani per Deadpool e Wolverine saranno sempre gli stessi: ci chiediamo sempre dove possiamo inserirli e quanto velocemente".

Deadpool & Wolverine: il poster per l'uscita in 4DX

Infine, si è parlato del reboot degli X-Men. I Marvel Studios sono in possesso di questi diritti da un bel po' di anni e sembrano aver già tracciato il ruolo che i mutanti avranno in questo mondo condiviso.

"Quando ci stavamo preparando per Avengers: Endgame anni fa, si trattava di arrivare al gran finale della nostra narrazione, per poi ricominciare tutto da capo", ha rivelato Feige. "Questa volta, sulla strada per Avengers: Secret Wars, sappiamo già molto bene cosa succederà. Sarà la storia fino ad allora e oltre. Gli X-Men sono una parte importante di quel futuro".

Il futuro della Marvel Television

Guardando al futuro, Feige ha anche confermato che vedremo più serie televisive multi-stagione e ha ammesso che il 2025, estremamente impegnativo e caratterizzato dall'uscita di almeno 10 film e serie, non sarà la norma.

Daredevil: un poster per la seconda stagione

"Avremo altri rinnovi. A cominciare da Daredevil: Born Again. Siamo davvero entusiasti di presentare la prima stagione l'anno prossimo, mentre stiamo già girando la seconda. Questo dimostra che ci piace l'idea di sviluppare gli show su più stagioni - dopo tutto, è una delle cose più belle della televisione".

"Credo di poter dire che siamo tornati alla normalità, più o meno. In passato avevamo quattro film e quattro serie all'anno, e credo che scenderemo a due film e tre serie, ma non sarà così per il 2025, nello specifico. Abbiamo lavorato a questi titoli per molto tempo e sono pronti per essere distribuiti ora. Siamo davvero entusiasti".