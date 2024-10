Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio personaggio e due nuovi cattivi

L'inizio delle riprese di Spider-Man 4, la cui regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, è previsto per l'anno prossimo e, sebbene i dettagli ufficiali sulla trama non siano ancora stati rivelati, le voci hanno iniziato a prendere piede nelle ultime settimane.

Spider-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta

I nuovi rumor su Spider-Man 4

L'ultimo post dello scooper MTTSH sostiene che il film introdurrà due nuovi cattivi e che il Wall-Crawler di Tom Holland dovrà vedersela con un vecchio nemico.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Spider-Man

Secondo l'affidabile scooper infatti, Michael Keaton tornerà nei panni dell'Avvoltoio. I fan si sono chiesti se avrebbero mai rivisto Adrian Toomes dopo il suo cameo, molto criticato, nella scena post-credits di Morbius, ma Keaton si è detto interessato a rivisitare il personaggio. C'è la possibilità che l'Avvoltoio si riveli un alleato di Spider-Man dopo gli eventi di Homecoming?

MTTSH dice anche che è in corso il casting per un nuovo gruppo di compagni di classe per Peter, e ancora una volta menziona che la Marvel sta cercando una seconda protagonista femminile (ci sono molte speculazioni sul fatto che potrebbe essere Black Cat).

Chi potrebbero essere questi nuovi cattivi? Un'altra recente indiscrezione ha affermato che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. apparirà, quindi potrebbe essere considerato uno di questi. Abbiamo anche sentito che il film introdurrà un cattivo che non è mai stato presente in nessun film live-action di Spider-Man.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Zendaya

Voci precedenti hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto delle divergenze per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest'ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un'avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker. Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un "evento di livello Avengers". Si dice anche che Spider-Man 4 vedrà Parker unire le forze con Venom per combattere Knull, che sarà introdotto in Venom: The Last Dance.

Tom Holland tornerà ovviamente a vestire i panni di Spidey nel MCU insieme a Zendaya nel ruolo di MJ, anche se Deadline ha riferito che Cretton ha accettato l'incarico, precisando che i loro accordi non sono ancora stati ufficialmente conclusi.