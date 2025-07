I Peccatori: il produttore parla del legame con il reboot di Blade

Il produttore Sev Ohanian ha raccontato in che modo il film I Peccatori si è ritrovato a utilizzare i costumi del film Marvel non ancora realizzato.

Il film I Peccatori ha rivelato, involontariamente, qualche spoiler sul reboot di Blade in fase di sviluppo tra le fila della Marvel.

Sev Ohanian, che ha fatto parte del team dei produttori del film di Ryan Coogler, ha infatti rivelato che sono stati utilizzati i costumi del progetto che farà parte del MCU.

I costumi dei due film

Rispondendo alle domande di ScreenCrush, Ovahaian ha parlato della realizzazione del film I Peccatori ricordando: "La costumista Ruth Carter stava lavorando al film di Blade che non è stato poi girato. A un certo punto quel film stava, e ne ha parlato in precedenza, con il passato in un'epoca che era la stessa del nostro film".

I Peccatori: Wunmi Mosaku durante una scena

Il produttore ha proseguito: "Aveva un magazzino pieno di abiti appropriati per l'epoca e abbiamo pensato: 'Ehi, dobbiamo girare questo film praticamente domani'. E la Marvel è stata abbastanza generosa e gentile da lasciarci in pratica comprarli a un prezzo di favore".

Molti attori secondari e comparse hanno quindi indossato gli abiti che dovevano essere usati in Blade, mentre i protagonisti avevano dei costumi originali.

I peccatori segue le vicende di due fratelli gemelli. Dopo aver lasciato il loro paese natale per cercare la loro strada, i due ritornano dopo tempo nella loro città, per lasciarsi alle spalle i loro problemi e ricominciare una nuova vita. Tuttavia, presto si rendono conto che i demoni del loro passato non sono nulla in confronto alle presenze malvagie che li aspettano al loro ritorno.

L'attesa per il ritorno di Blade nel MCU

Il film Marvel, che avrà come star Mahershala Ali, è stato annunciato nel 2019 e racconterà nuovamente la storia del cacciatore di vampiri. Attualmente, tuttavia, non si sa ancora quando potrebbe iniziare il lavoro sul set. L'attore, in occasione della premiere di Jurassic World - La rinascita di cui è uno dei protagonisti, ha detto ai microfoni di Variety che è sempre pronto ad andare sul set non appena lo chiameranno.