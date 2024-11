Avengers: Doomsday, svelati ulteriori dettagli sulla relazione tra Doctor Doom e Scarlet Witch

Il mese scorso sono circolate in rete voci sul fatto che Avengers: Doomsday avrebbe esplorato una potenziale storia d'amore tra il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen.

Ora, Beyond The Trailer sostiene che nel film vedremo questi due fare squadra; il dettaglio più importante, però, è che la Olsen tornerà a interpretare Wanda Maximoff della Terra 616, e non una variante.

Tutti i nuovi dettagli svelati

Questo significa che è sopravvissuta agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed è abbastanza facile capire come la sua furia attraverso il Multiverso - che si è conclusa con la distruzione di ogni copia del Darkhold - possa metterla nel radar di Destino.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

I fan hanno respinto l'idea che Wanda sia un cattivo, quindi Destino sta sicuramente manipolando Scarlet Witch o approfittando del suo stato confusionale. In ogni caso, questi film dei Vendicatori potrebbero porre le basi per la sua uscita in solitaria, di cui si parla da tempo.

Il canale sostiene inoltre che i film su Scarlet Witch e Wiccan sono entrambi in fase di lavorazione presso i Marvel Studios, mentre Young Avengers sembra sempre più probabile. Per quanto riguarda Aubrey Plaza, ora dovrebbe interpretare Morte in diversi progetti cinematografici e televisivi. Con Billy Maximoff e Agatha Harkness a caccia di Tommy dopo Agatha All Along, scommettiamo sulla loro assenza da Doomsday.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

Nei fumetti, Avengers: The Children's Crusade ha visto Wiccan e Speed tentare di trovare la loro madre, la Strega Scarlatta. Dopo House of M, aveva perso la memoria ed era stata finalmente ritrovata a vivere insieme a Victor nel Castello del Destino di Latveria.

I due erano molto innamorati e legittimamente felici (l'ex Avenger era andata da lui per aiutarlo; lui non l'ha mai costretta ad amarlo), ma quando Wanda ha riacquistato i suoi ricordi, è apparso subito chiaro che la loro relazione era condannata. Da lì, è stato rivelato che Wanda è un Essere Nexus, "un punto focale vivente per le energie mistiche della Terra", e il tentativo di Destino di aiutarla a ottenere il potere di cui aveva bisogno per resuscitare i suoi figli è ciò che l'ha portata a impazzire anni prima.

Destino ha preso i poteri di alterazione della realtà di Scarlet Witch e si è rifiutato di rinunciarvi persino per lei. Nonostante la sua promessa di rimodellare il mondo, il cattivo non ha avuto successo e siamo certi che potete capire come questo si possa combinare con quanto visto nella serie Secret Wars di Jonathan Hickman (dove, usando i poteri dei Beyonders, ha creato un nuovo Battleworld quando il Multiverso è stato distrutto).