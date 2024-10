Spider-Man 4: Sony svela quando arriverà il nuovo film con Tom Holland

Spider-Man 4 ha finalmente una data prevista per il debutto nelle sale americane: Sony ha infatti aggiornato il calendario delle uscite, svelando inoltre il nome del regista che si occuperà dell'atteso film che riporterà Tom Holland sul set per interpretare ancora una volta Peter Parker.

La data scelta per il ritorno del supereroe è quella del 24 luglio 2026 e dietro la macchina da presa sarà impegnato Destin Daniel Cretton.

La conferma della Sony

Negli ultimi giorni Tom Holland aveva parlato più volte del lavoro compiuto sul quarto capitolo delle avventure di Spider-Man, confermando ad esempio che aveva letto una prima versione della sceneggiatura e che era molto promettente.

L'interprete di Peter Parker aveva così fatto intendere che si stava già parlando del possibile ritorno sul set nell'estate 2025 per proseguire la storia ispirata ai fumetti della Marvel.

Holland nel ruolo di Peter Parker

Sony oggi ha tolto ogni dubbio svelando la data di uscita del film che proverà a replicare i risultati ottenuti da Spider-Man: No Way Home, arrivato nel 2021 a quota 1,95 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo e negli Stati Uniti all'incasso record di 814,8 milioni.

Spider-Man 4: perché è un cinecomic delicato e difficile

La prossima avventura di Spider-Man, come accaduto in precedenza, arriverà nelle sale due mesi dopo il nuovo film degli Avengers, intitolato Doomsday, in cui ritornerà in scena Robert Downey Jr con un ruolo da villain.

Il protagonista e il regista

Tom Holland ha interpretato Spider-Man nei film diretti da Jon Watts a partire da Spider-Man: Homecoming, seguito da Far From Home e No Way Home. Il giovane attore ha inoltre interpretato il supereroe in Captain America: Civil War e nei film degli Avengers intitolati Infinity War ed Endgame.

Destin Daniel Cretton ha già diretto il film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, di cui è in fase di sviluppo il sequel, oltre ad aver co-creato la serie Wonder Man, in arrivo su Disney+, che avrà come protagonista Yahya Abdul-Mateen II.