Mayor of Kingstown: Jeremy Renner e Kyle Chandler nel nuovo trailer sella serie tv

Il nuovo trailer della serie Paramount+ Mayor Of Kingstown mostra Jeremy Renner e Kyle Chandler nei panni di due fratelli che gestiscono semi-segretamente l'economia della loro corrotta città natale e la prigione locale, principale fonte di reddito. Nel trailer trovano spazio urla rabbiose, esplosioni, colpi di pistola e guida in preda al panico. Intravediamo inoltre i vari membri del ricco cast, Dianne Wiest nei panni della madre dei fratelli, Aiden Gillen, Emma Laird, Taylor Handley, Hugh Dillon e Pha'rez Lass.

Mayor of Kingstown, serie in 10 episodi firmata dal creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, vede Jeremy Renner, Kyle Chandler e Taylor Handley nei panni dei fratelli McLusky, una famiglia di affaristi in una città in cui l'industria del carcere fornisce il principale traino all'economia. La serie affronterà tematiche come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza e al tentativo di fare giustizia e riportare ordine in una città priva di entrambi gli elementi.

Jeremy Renner, coinvolto anche come produttore esecutivo, avrà il ruolo del protagonista Mike McLusky, il sindaco di Kingstown, violenza cittadina del Minnesota.

Parlando dello show, il regista Antoine Fuqua ha dichiarato: "Quando Taylor mi ha parlato di Mayor of Kingstown, ho voluto immediatamente fare parte del progetto. La serie offre uno sguardo esaustivo al brutale sistema carcerario in cui ci sono problemi sociopolitici. Le prigioni sono un mondo dimenticato dalla maggior parte della popolazione e, tuttavia, rappresentano un microcosmo dell'intera società".

Paramount Network ha fissato la premiere di Mayor of Kingstown per il 14 novembre.