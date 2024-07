Stephen King si inchina a Jeremy Renner: "È davvero cazzuto", ecco di cosa sta parlando

Il "Re dell'Horror" Stephen King ha avuto modo di elogiare Jeremy Renner attraverso un post sul suo profilo X (ex-Twitter).

Il leggendario autore, noto per classici come Carrie, Shining e It, ha trascorso le vacanze del 4 luglio dedicandosi alla TV, cosa che lo ha condotto sul servizio di streaming Paramount+. Una delle serie originali su Paramount+ è Mayor of Kingstown, thriller poliziesco interpretato da Renner.

La terza stagione ha debuttato di recente e ha segnato il ritorno di Renner alla recitazione dopo il terribile incidente con lo spazzaneve dello scorso anno. L'attore è stato in grado di stupire tutti, compreso il celebre scrittore del Maine, che è intervenuto sui social per esprimere il suo grande apprezzamento.

Mayor of Kingstown: una scena della serie

Le parole di Stephen King

"Non ho la minima idea di cosa stia succedendo in Mayor of Kingswtown, ma adoro questa serie", ha scritto l'autore su X. "Mi ricorda The Shield e Sons of Anarchy. Anche guardando quelle serie non avevo la minima idea di cosa stesse succedendo".

Jeremy Renner dopo l'incidente: "Mi addormentavo durante le scene e dovevano trattarmi come un bambino"

King ha poi elogiato il personaggio di Jeremy Renner, Mike McLusky, che è il "sindaco" di fatto della città del Michigan dove la famiglia McLusky aiuta a mediare le dispute tra la polizia, le gang e i prigionieri.

"Quello che so è che Mike McLusky va in giro con una Lincoln Connie da paura. È tutto quello che ho bisogno di sapere", ha aggiunto King. "Inoltre, quel Bunny [Tobi Bamtefa] è un duro". E ha poi concluso: "Inoltre, Jeremy Renner è davvero un tipo cazzuto, è stato investito da uno spazzaneve ed è tornato per la terza fottuta stagione!".