Yellowstone 4: un teaser annuncia la data di uscita di una stagione "totalmente diversa"

Un teaser annuncia la data di uscita della quarta e ultima stagione di Yellowstone, l'attesa per i fan sta per finire.

Con un nuovo teaser trailer diffuso via social, Paramount Network ha svelato la data di uscita dell'attesa Yellowstone 4 che farà ritorno il 7 novembre con una stagione "completamente diversa" dalle precedenti.

Ma non finisce qui: sono in preparazione anche Mayor of Kingstown e Y: 1883, due serie spinoff per Paramount+ create dall'autore di Yellowstone, Taylor Sheridan.

Mayor of Kingstown farà il debutto su Paramount+ domenica 14 novembre e racconterà le vicende della famiglia McLusky, che ha dinamiche simili a quelle della famiglia Duttons. Invece di occuparsi di ranch, Mike McLusky (Jeremy Renner) e la sua famiglia sono nel business delle carceri. La serie affronterà tematiche come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza e al tentativo di fare giustizia e riportare ordine in una città priva di entrambi gli elementi.

Y: 1883 debutterà su Paramount+ domenica 19 dicembre e sarà una sorta di prequel dedicato alle origini della famiglia Dutton. Narrato attraverso gli occhi di James (Tim McGraw) e Margaret Dutton (Faith Hill), i nonni di John Dutton (Kevin Costner), lo show svelerà come la famiglia ha lasciato il Texas per trasferirsi in Montana in un viaggio rocambolesco per costruire la propria fortuna.

In attesa del ritorno di Yellowstone sul piccolo schermo, potete leggere la recensione del finale di stagione di Yellowstone 3.

