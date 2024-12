Mayor of Kingstown: la serie con Jeremy Renner tornerà con la quarta stagione

Lo show, attualmente in onda su Paramount+, è stato rinnovato per un'altra stagione, per la gioia di tutti i suoi fan

Paramount+ ha rinnovato oggi Mayor of Kingstown per una quarta stagione, che tornerà prossimamente in streaming con nuovi episodi, con Jeremy Renner ancora protagonista.

Nella terza stagione, una serie di esplosioni ha scosso Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa si insediava in città e una guerra di droga infuriava dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky (Jeremy Renner) è costretto a porre fine alla guerra, ma le cose si complicano quando un volto familiare del suo passato da carcerato minaccia di minare i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

Nel corso delle sue tre stagioni, Mayor of Kingstown ha raggiunto 8,8 milioni di spettatori in tutto il mondo, classificandosi come la serie numero 1 sulla piattaforma durante la scorsa mandata di episodi.

Mayor of Kingstown: un momento della serie

Mayor of Kingstown è co-creata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon ed è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions in esclusiva per Paramount+. Su queste pagine è disponibile la recensione della serie, la prima che ha visto Renner riprendere il personaggio dopo il suo terribile incidente.

La serie è prodotta esecutivamente da Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Michael Friedman, Dave Erickson, Christoph Schrewe, Wendy Riss Gatsiounis, Evan Perazzo e Keith Cox. Erickson è anche showrunner e scrittore della serie.