Mayor of Kingstown 4: Jeremy Renner aggiorna i fan con una foto e un indizio sulla data di uscita

Jeremy Renner ha entusiasticamente aggiornato i suoi fan, pubblicando una foto dal set di Mayor of Kingstown e accennando alla data di uscita della quarta stagione, che sembra essere imminente.

Dal suo debutto su Paramount+ nel novembre 2021, la serie thriller ha conquistato il pubblico, grazie alla trama avvincente e a un cast di talenti, tra cui lo stesso Renner, Tobi Bamtefa, Hugh Dillon, Emma Laird, Taylor Handley e molti altri.

In passato, Renner ha parlato delle difficoltà incontrate durante le riprese della terza stagione, soprattutto a causa dell'incidente con lo spazzaneve che lo ha coinvolto. In un'intervista a Entertainment Tonight nel maggio 2024, l'attore ha rivelato: "È stato qualcosa di diverso da quello che ho provato prima, ero in un luogo di dubbi su me stesso. Non so se sono fisicamente in grado di farlo, perché si tratta di 12 o 14 ore sul set. Che si tratti di acrobazie o meno, è estenuante".

Il post di Jeremy Renner

Dopo aver recentemente annunciato di essere tornato al lavoro dopo il lungo periodo di convalescenza, Renner ha sorpreso i suoi follower sui social media con una foto dal set di Mayor of Kingstown. L'attore, conosciuto per il suo ruolo in Hawkeye, sta attualmente girando la quarta stagione della serie e ha voluto condividere con i fan un aggiornamento sulle riprese in corso.

We're a couple weeks into This new season 4 @kingstown @paramountplus

Can't wait to see what happens next!!! pic.twitter.com/TPKlSKAAh5 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 27, 2025

Nella foto, pubblicata su X (ex Twitter), Jeremy Renner tiene in mano il ciak, indossando il caratteristico costume del suo personaggio, Mike McLusky. Accompagnando l'immagine, ha scritto: "Siamo a un paio di settimane da questa nuova stagione 4 @kingstown @paramountplus Non vedo l'ora di vedere cosa succederà!!!".

Inoltre, Renner ha fornito un accenno sulla possibile data di uscita della quarta stagione di Mayor of Kingstown. Con le riprese già in corso, è probabile che la nuova stagione venga rilasciata entro la fine dell'anno. La terza stagione, ad esempio, è stata girata a gennaio 2024, le riprese si sono concluse a maggio e la serie è stata rilasciata a giugno. Pertanto, la quarta stagione potrebbe seguire un calendario simile.