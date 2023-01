Matt Reeves: "Incontrerò James Gunn per assicurarmi che il BatVerse e il DC Universe non si schiantino"

Matt Reeves ha confermato in un'intervista a Collider che ha un incontro imminente con i nuovi capi di DC Studio James Gunn e Peter Safran per gettare le basi della convivenza tra il loro DC Universe revisionato e il suo BatVerse. L'obiettivo è garantire che entrambi gli universi "non si scontrino l'uno con l'altro" in termini di narrazione. Come ha detto Matt Reeves, "Vogliamo sostenerci a vicenda".

Un camera test di The Batman

Il BatVerse di Matt Reeves è iniziato lo scorso anno con il suo The Batman, interpretato da Robert Pattinson, che ha ottenuto il plauso della critica e ha incassato 770 milioni di dollari al botteghino mondiale. L'universo proseguirà con una serie su Pinguino con protagonista Colin Farrell per HBO Max e con un sequel di The Batman, che vedrà il ritorno di Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello.

Pr quanto riguarda il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, è ancora in fase di definizione. Il duo sta elaborando un piano decennale per un universo narrativo che comprenderà film, televisione e videogiochi. Gunn e Safran dovrebbero presentare il loro piano ai dirigenti della Warner Bros. questo mese. I due hanno già confermato che il futuro della DC non includerà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, poiché Gunn sta scrivendo un nuovo film di Superman incentrato su un'iterazione più giovane del personaggio, né includerà il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam. Altri dettagli sul nuovo DC Universe al momento non sono stati rivelati.

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

"Sappiamo che non renderemo ogni singola persona felice in ogni fase del processo", ha scritto Gunn su Twitter a proposito della sua revisione del DC Universe. "Ma possiamo promettere che tutto ciò che facciamo è fatto al servizio della STORIA e al servizio dei PERSONAGGI DC che sappiamo amate e che anche noi abbiamo amato per tutta la vita".

"Sono entusiasta di sapere cosa faranno", ha continuato Matt Reeves. "Il BatVerse, come hanno detto James e Peter, è qualcosa che ci stanno lasciando fare. Ho un sogno sul futuro del BatVerse e ne parlerò parlerò con loro tra poche settimane. Mi parleranno di cosa stanno facendo nel loro piano decennale e di cosa c'è nel prossimo futuro in modo da evitare di schiantarci l'uno contro l'altro. Vogliamo sostenerci a vicenda. Sono super eccitato. Sono davvero entusiasta di sapere cosa stanno facendo e di lavorare con loro. Sarà bello".