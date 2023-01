James Gunn ha deciso di chiarire e smentire alcune voci sulla DC con una serie di tweet

Attraverso alcuni recenti tweet, James Gunn ha voluto chiarire una volta per tutte alcune voci e informazioni riguardanti l'attuale DC.

James Gunn ha recentemente rivelato qualche dettaglio in più sull'attuale situazione dei progetti della DC attraverso una serie di tweet condivisi con i suoi follower. Tra i messaggi pubblicati online ci sono così preferenze personali, ma anche smentite su lavori e situazioni in corso.

James Gunn ha deciso di soddisfare la curiosità dei suoi fan rispondendo ad alcune domande postegli sui social. Fra le altre cose è emerso il suo personale apprezzamento per la serie Doom Patrol di HBO Max, e il fatto che abbia letto "Il ritorno del Cavaliere Oscuro" firmato da Frank Miller.

In una foto precedentemente pubblicata dal co-CEO di DC Studios comparivano poi sullo sfondo alcuni libri connessi con il Batman di Grant Morrison. I fan non hanno potuto fare a meno di specularci sopra, dicendo che si trattava di indizi legati ai prossimi progetti cinematografici della DC.

Il regista ha così voluto rispondere anche a queste voci confermando che quelle pagine non erano in alcun modo collegate a idee in corso o future, smentendo anche i rumor secondo cui il 6 gennaio Warner Bros. Discovery avrebbe ospitato un evento di presentazione.