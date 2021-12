Matrix Resurrections: Tom Hardy ha un cameo segreto nel film?

Tom Hardy potrebbe comparire in un cameo segreto in una scena di Matrix Resurrections, la rivelazione arriv da una degli interpreti del film.

La star inglese Tom Hardy potrebbe avere un cameo segreto in Matrix Resurrections, reboot della saga fantascientifica di Matrix firmato da Lana Wachowski in arrivo nei cinema il 1 gennaio.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

A lasciarsi sfuggire l'informazione top secret sarebbe stata l'attrice Jessica Henwick, che comparirà in Matrix Resurrections interpretando un personaggio di nome Bugs. Henwick ha rivelato che il nuovo capitolo della saga è stata girata contemporaneamente a Venom - La furia di Carnage, saga di cinecomic interpretata da Tom Hardy. Le due produzioni erano così vicine che i cast dei film si sono incontrati, portando al potenziale cameo di Tom Hardy.

"Stavamo girando a San Francisco contemporaneamente a Venom 2 e ho incontrato Tom Hardy", ha rivelato a Den of Geek Jessica Henwick. "E così, Tom Hardy ed io stiamo correndo sullo sfondo di una delle scene. Sono così curiosa di scoprire se siamo stati tagliati".

Un altro improbabile crossover tra Venom - La furia di Carnage e Matrix Resurrections era stato rivelato mesi fa: gli elicotteri sullo sfondo della scena in cui Eddie Brock e Venom stanno scalando la Coit Tower erano in realtà parte di The Matrix 4.

Keanu Reeves e il cast di Matrix Resurrections vi augurano un buon Natale (VIDEO)

Resta da vedere se Tom Hardy riuscirà effettivamente a entrare nel final cut di Matrix resurrections. "È un viaggio. È la nostalgia e vedere Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sullo schermo, è magico vedere questi due pesi massimi di Hollywood tornare ai personaggi che li hanno resi famosi", ha aggiunto Henwick. "Da fan, l'ho adorato".