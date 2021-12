Keanu Reeves e il cast di Matrix Resurrections vi augurano un buon Natale (VIDEO)

Keanu Reeves e il cast di Matrix Resurrections hanno augurato un buon Natale ai fan attraverso un breve video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale che è stato appositamente creato per il tanto atteso quarto film dell'iconico e innovativo franchise.

I protagonisti della pellicola, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che tornano nei ruoli di Neo e Trinity, prima di augurare a tutti "buone feste", hanno invitato i fan ad unirsi a loro nel countdown ufficiale relativo all'uscita del film nelle sale cinematografiche.

Il progetto è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la tv Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl - L'amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (la serie Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte - Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, Gotham per la tv).

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

Lana Wachowski ha diretto il film da una sceneggiatura che ha scritto in collaborazione con David Mitchell e Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati insieme alla sorella Lilly. Matrix Resurrections, che uscirà il 1 gennaio 2022, è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.