Venom - La furia di Carnage include materiale video da Matrix Resurrections

I cammini di Venom - La furia di Carnage e Matrix Resurrections si sono incrociati in modo piuttosto curioso durante le riprese visto che il primo film conterrebbe materiale video del nuovo capitolo della saga di Matrix.

Venom - La Furia di Carnage: una scena del film

Il location manager di Venom - La furia di Carnage Christopher Kusiak ha svelato gli approcci al film in un'intervista a Screen Rant. Nel corso della conversazione, Kusiak ha rivelato che il sequel di Venom condivideva alcune location con Matrix Resurrections e che entrambi i film necessitavano di elicotteri. Infatti, la geografia unica di San Francisco la rende la location perfetta per gli action movie, favorendo stunt spettacolari. Dal momento che alcune sequenze di Venom - La furia di Carnage necessitavano di elicotteri sullo sfondo, la produzione ha deciso di chiedere in prestito a Matrix 4, che si girava nei paraggi, il materiale video in questione. Il finale di Venom è ambientato presso la Coit Tower e avere il permesso di girare in loco, per la produzione, sarebbe stato arduo.

Venom: Tom Hardy anticipa l'arrivo del terzo capitolo

"Molte cose hanno influenzato le riprese. Molte delle nostre riprese in auto sono state cancellate perché Matrix controllava tutto il centro... Abbiamo finito per spostare un'acrobazia sulla cima di un parcheggio sotterraneo perché non potevamo raggiungere le aree che volevamo a causa del Matrix", ha spiegato Kusiak. "Ma se fossimo stati lì prima, probabilmente sarebbe andata diversamente. Gli elicotteri che vedrete erano in realtà nel film Matrix, che stavano girando nello stesso periodo quindi abbiamo ripreso parte della loro attività con la telecamera".

Potremo vedere gli elicotteri in questione a partire dal 14 ottobre, quando Venom - La furia di Carnage uscirà nelle sale italiane. Per quanto riguarda Matrix Resurrections, dovremo attende fino al 1 Gennaio 2022.