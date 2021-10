Matrix Resurrections: la sinossi ufficiale fa chiarezza sulla trama

La sinossi ufficiale di Matrix Resurrections apparsa sul sito di Warner bros. fa luce su alcuni punti oscuri della trama del nuovo capitolo della saga sci-fi anticipando che la nuova Matrice sarà "più forte, più sicura e più pericolosa che mai".

Matrix Resurrections: Carrie-Anne Moss in un'immagine dal primo trailer del film

Nel sito ufficiale di WB, che contiene anche una sezione 'For Your Consideration' in previsione della stagione dei premi, si legge: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".

Come anticipa la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections, nel film diretto dalla sola Lana Wachowski ritroveremo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt.

