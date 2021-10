Matrix Resurrections: Keanu Reeves e il cast riflettono sull'eredità della saga

In occasione di un video realizzato da Warner Bros. per promuovere Matrix Resurrections, Keanu Reeves e il resto del cast hanno riflettuto sull'eredità del franchise diretto dalle sorelle Wachowski.

Senza ombra di dubbio, il franchise di Matrix ha cambiato la rappresentazione della fantascienza al cinema e ha accolto gli anni 2000 portando sullo schermo le idee sulla società simulacrale di Jean Baudrillard. Matrix è rimasto ben saldo e ancorato nell'immaginario collettivo e, adesso, tutti i fan del globo non vedono l'ora che Matrix Resurrections possa arrivare in sala. A proposito del franchise delle sorelle Wachowski, Keanu Reeves ha dichiarato: "Durante le riprese del primo episodio, sentivo che ci stavamo per tuffare in qualcosa di gigantesco che avrebbe cambiato lo stato delle cose".

Keanu Reeves aveva ragione: sul semplice versante tecnologico, ad esempio, il bullet time ha fatto scuola. Il quarto episodio del franchise di Matrix ha accolto tanti volti nuovi e i membri del cast intervenuti nel video promozionale realizzato da Warner Bros. sono stati bravi a non rivelare nulla sul progetto. Ovviamente, per tutti loro, essere coinvolti in questo Matrix Resurrections ha significato qualcosa di davvero importante.

A proposito di Matrix, Neil Patrick Harris ha raccontato: "Matrix ha segnato l'immaginario collettivo e alcune frasi sono entrate a fare parte della quotidianità. Pensate a: 'Prenderai la pillola rossa o la blu?'. Per non parlare, poi, degli effetti speciali e della tecnologia usata".

Dopo più di 20 anni dall'uscita del primo capitolo, Matrix continua a caratterizzare ogni aspetto della cultura pop e quando qualcosa non va le persone continuano a dire: "C'è un glitch di sistema in Matrix!". Anche Jonathan Groff ha parlato del capostipite della saga e ha dichiarato: "Credo sia impossibile esprimere cosa Matrix abbia significato per noi. Non ricordo la mia vita prima di Matrix".

Adesso, è molto interessante capire in che modo Matrix Resurrections rifletterà su una realtà totalmente differente rispetto a quella di 20 anni fa. Nonostante la loro morte apparente in Matrix Revolutions, Neo e Trinity saranno nuovamente i protagonisti del nuovo capitolo diretto da Lana Wachowski. Matrix Resurrections sarà distribuito al cinema a partire dal prossimo 22 dicembre.