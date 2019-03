Matrix: prima di Keanu Reeves, il ruolo di Neo era stato offerto a... Sandra Bullock!

A vent'anni dall'uscita di Matrix, scopriamo che al posto di Keanu Reeves nel ruolo di Neo avremmo potuto trovare niente meno che... Sandra Bullock. A svelare la notizia è il produttore Lorenzo di Bonaventura. Già in precedenza era stato rivelato l'approccio a Will Smith, possibile Neo prima dell'ingresso di Reeves nel progetto.

"Abbiamo contattato talmente tanti attori che neanche li ricordo tutti. eravamo disperati" ha confessato di Bonaventura in un'intervista a The Wrap. "Siamo andati da Sandra Bullock e le abbiamo proposto di trasformare Neo in una ragazza. Io e Joel Silver abbiamo collaborato con Sandra in Demolition Man, lei era ed è una mia cara amica."

L'ipotesi di trasformare Neo in una donna era frutto di una ricerca estenuante per trovare i protagonista a cui affidare il ruolo del protagonista della pellicola sci-fi che ha rivoluzionato il cinema. Come ricorda il produttore: "Eravamo esausti. In un primo tempo Leonardo DiCaprio aveva accettato, ma poi ha cambiato idea perché non voleva fare un altro film basato sugli effetti speciali dopo Titanic. Sappiamo come è finita con Will Smith, e poi la ricerca ci ha condotto a Sandra Bullock, che aveva rinunciato a una altro progetto per preparare Matrix. Le abbiamo inviato la sceneggiatura per vedere se era interessata. In quel caso avremmo cambiato il sesso del personaggio, ma all'epoca non faceva per lei perciò l'accordo non è andato in porto".

Dopo l'ipotesi Sandra Bullock, il ruolo di Neo è andato alla co-star di Sandra in Speed Keanu Reeves, ma in un primo tempo Warner Bros. non era soddisfatta della scelta. Ci è voluto un po' di tempo, dopo essersi assicurati i finanziamenti i produttori hanno ingaggiato Laurence Fishburne nel ruolo di Morpheus, Carrie-Anne Moss in quello di Trinity e Hugo Weaving nei panni dell'Agente Smith. "Non credo che cambierei niente neanche se potessi. Più importante era la star, più volentieri lo studio accettava il progetto, così abbiamo puntato in alto. In quel momento Keanu Reeves ci ha dato lo slancio necessario. A dire la verità, il film poggia tutto sulle spalle dei quattro interpreti".

