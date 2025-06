Matrix: il film di Drew Goddard vedrà il ritorno di un membro del cast originale?

Cresce la curiosità intorno al nuovo film della saga di Matrix che sarà diretto da Drew Goddard, pronto a prendere le redini del franchise dalle sorelle Wachowski.

I rumor sul casting sono già iniziati e soprattutto l'attenzione è concentrata sui possibili ritorni delle star che hanno caratterizzato i film precedenti.

Tornerà un membro del cast originale nel nuovo Matrix?

In attesa di capire se il film farà parte della saga madre o se sarà uno spin-off o addirittura un reboot, l'ultimo rumor riguarda il volto simbolo della saga.

Primo piano di Laurence Fishburne in Matrix

Secondo l'insider Daniel Richtman 'l'idea è quella di riportare Keanu Reeves nel prossimo film di Matrix'. Non ci sono ancora conferme su quest'ipotesi ma nel caso fosse confermato il ritorno significherebbe che la storia di Neo non è affatto conclusa.

L'influenza dei film di Matrix sul cinema e l'ipotesi del ritorno di Keanu Reeves

In passato si era parlato di un possibile reboot di Matrix con Michael B. Jordan ma l'ipotesi di riportare Keanu Reeves nella saga ha sicuramente maggior fascino per i fan.

Del resto, Matrix è un franchise che ha cambiato in maniera consistente il modo di realizzare i film sci-fi, come ha spiegato Drew Goddard:"Non è un'esagerazione dire che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la mia vita. L'eccezzionale maestria artistica di Lana e Lilly mi ispira ogni giorno, e sono immensamente grato per l'opportunità di raccontare storie nel loro mondo".

Una scena di Matrix

Il primo capitolo di Matrix uscì nelle sale cinematografiche nel 1999, con protagonisti Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) e Laurence Fishburne (Morpheus) e Hugo Weaving (agente Smith). Il franchise è proseguito con Matrix Relodead (2003), Matrix Revolutions (2003) e Matrix Resurrections (2021).