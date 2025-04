Matrix 5, Laurence Fishburne su un possibile ritorno: "Dipende da molti fattori"

Laurence Fishburne ha parlato della possibilità di ritornare nella saga di Matrix dopo aver interpretato il ruolo di Morpheus nei film diretti dalle sorelle Wachowski.

Durante un'apparizione allo show televisivo The View, l'attore ha infatti ricordato quanto accaduto durante la produzione del sequel del 2021.

L'assenza di Fishburne da Matrix 4

La conduttrice Sara Haines ha infatti chiesto a Laurence Fishburne se sarà coinvolto nel possibile quinto film della saga di Matrix. L'attore ha quindi risposto: "Dipende dalle circostanze, da chi è stato coinvolto, da quanto bene sia stata scritta la sceneggiatura, se mi offriranno una parte".

L'interprete di Morpheus ha aggiunto: "Ho offerto i miei servizi per il quarto Matrix e non hanno risposto bene. Non è come se non avessi detto: 'Mi piacerebbe offrire i miei servizi'. L'ho fatto. Per qualche motivo non è accaduto. ma quella è la verità. Vedremo".

Chi era tornato nella saga

Nel cast di Matrix Resurrections c'erano i ritorni di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith. L'assenza di Fishburne era stata colmata con il coinvolgimento di Yahya Abdul-Mateen II.

Nel quarto film della saga si mostrano eventi ambientati 20 anni dopo quanto accaduto in Revolutions. Neo vive usando il nome di Thomas A. Anderson a San Francisco, ma non riconosce Trinity (Moss). Successivamente il protagonista si ritrova nel mondo di Matrix e si rende conto della realtà.

Per ora non è stato svelato se ci sarà qualche legame tra il quarto capitolo e il nuovo film della saga su cui sta lavorando Drew Goddard, che si occuperà della sceneggiatura, della regia e della produzione insieme a Sarah Esberg, tramite la loro Goddard Textiles.

Nel team della produzione ci sarà anche Lana Wachowski, che aveva diretto il quarto film.