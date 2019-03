John Wick 3: un Easter Egg di Matrix nel nuovo trailer!

Il nuovo trailer di John Wick 3 conterrebbe un gustoso Easter Egg di Matrix. La trilogia di Matrix ha regalato alla star Keanu Reeves il suo ruolo più celebre e la scelta di omaggiarla nel trailer di John Wick 3: Parabellum è tutt'altro che casuale.

Tra l'altro il 2019 segna il ventesimo anniversario dell'uscita in sala di Matrix, evento che non è passato inosservato al team di John Wick 3 e al regista Chad Stahelski, i quali hanno scelto di inserire un omaggio nel loro film.

Nella parte centrale del trailer di John Wick 3 vediamo il proprietario del Continental Hotel Winston chiedere a John what di cosa ha bisogno per proseguire la sua battaglia contro la High Table. John risponde dicendo: "Armi. Un sacco di armi." Questa è l'esatta battuta pronunciata da Neo quando lui e Trinity si stavano preparando per la sequenza di sparatoria nel corridoio in Matrix. e in entrambi i casi il personaggio di Keanu Reeves ottiene quanto richiesto.

Chad Stahelski sembra nutrire una vera e propria passione per gli Easter Egg. Non per nulla ha voluto la star di Matrix Laurence Fishburne nei panni del Bowery King, alleato di John Wick.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!