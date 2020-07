Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith svela nuovi dettagli della serie Netflix

Tutti gli aggiornamenti su Masters of the Universe: Revelation, nuova serie animata Netflix seguito del cult anni '80 realizzata da Kevin Smith.

Kevin Smith ha rivelato nuovi dettagli della serie Master of the Universe: Revelation, realizzata in sinergia con Netflix, nel corso di un panel del Comic-Con@Home, che si è concluso ieri.

Come anticipato, Masters of the Universe: Revelation fungerà da seguito del classico degli anni '80 [SERIETV=/serietv/he-man-e-i-dominatori-delluniverso_5192/] riportando in scena il mitico He-Man. La serie animata resterà comunque fedele allo show originario, come assicura Kevin Smith:

"Non reinventeremo niente facendovi credere che tutto ciò che avete appreso finora su He-Man è sbagliato. Racconteremo una nuova storia che si inserirà in quelle precedenti. La nostra storia sarà grandiosa e divisa in capitoli. Quando ho accettato il lavoro ho pensato 'Spero di fare giustizia a questo materiale'. Ho visto cinque animatic finora, realizzati da Powerhouse Animation. Fenomenali, li ho guardati e riguardati, non mi stanco mai."

In precedenza, Kevin Smith aveva paragonato Maasters of the Universe: Revelation a Il trono di spade anche per il prestigio del cast vocale: Mark Hamill doppierà Skeletor, con lui anche Lena Headey, Sarah Michelle Gellar, Henry Rollins, Jason Mewes, Kevin Conroy e Chris Wood che sarà la voce di He-Man:

"Le performance del nostro incredibile cast sono da togliere il fiato. Se decidessi io, le mostrerei su Netflix perché scommetto che il pubblico non vede l'ora. Grazie a Dio non sono io il capo perché al momento sono impegnati nell'animazione. Ho visto la grafica, non posso dire niente, ma ho visto molto ed è bellissimo."

Kevin Smith non manca di ringraziare i creativi di Mattel che hanno collaborato con Netflix trattando il materi<le come se si trattasse di Shakespeare:

"Ted Biasseli mi ha detto 'Tutto ciò che ti chiediamo è realizzare una storia che mi faccia sentire di nuovo bambino. Fammi sentire coinvolto da questi personaggi, viglio preoccuparmi per loro. Trattalo come Shakespeare. Questa è stata la nostra linea guida. Grazie a Ted abbiamo realizzato qualcosa di bello."