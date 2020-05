Masters of the Universe: Revelation, per Kevin Smith sarà "come Il Trono di Spade"

A proposito di Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith rivela che la sua versione dell'anime sarà 'come il Trono di Spade'.

Masters of the Universe: Revelation ci stupirà. Kevin Smith ha infatti dichiarato che Netflix ha permesso loro di realizzare una sorta di versione de Il Trono di Spade della serie animata. Ma vediamo cosa intende.

In un'intervista con il sito Comicbook, Smith ha rivelato come il CCO di Netflix, Ted Sarandos, gli abbia richiesto di trattare il progetto con serietà e il massimo riguardo, gli stessi sentimenti che provavano gli spettatori ai tempi della messa in onda della serie originale, di cui Revelation è il seguito.

"È una delle ragioni per cui questo lavoro è così entusiasmante" ha affermato Smith "Avere l'opportunità di utilizzare un mondo pieno di IP come quello della Mattel e di Masters of The Universe, e poterci sbizzarrire con esso, raccontare storie adulte".

Emilia Clarke e Iain Glen in una scena dell'episodio Your Win or You Die di Game of Thrones

"Non storie adulte nel senso che non è consigliata la visione ai bambini, eh" precisa "Ma ci ha praticamente dato il via libera per creare una versione di Masters of The Universe molto alla Game of Thrones, eccetto che per la nudità e i draghi".

Dopotutto, la serie HBO ha aiutato a sdoganare il genere fantasy anche per coloro che non si ritenevano degli appassionati. "Qualcosa che era ambientato in un mondo di stregoneria, prima de Il Trono di Spade, era apprezzato solo dai fan del genere. Poi la serie ispirata ai libri di Martin diventa una delle più grandi della tv, uno show con dei draghi che persone che non hanno mai preso in mano un libro fantasy o non sono mai andati a una convention di fumetti in vita loro si sarebbero allegramente sedute a guardare".

E ad aiutare ci sarà anche il fatto che Masters of the Universe: Revelation può vantare un cast davvero pazzesco, a partire dalla Regina di Westeros, Lena Headey, passando per Mark Hamill, Chris Wood, fino alla Cacciatrice in persona, Sarah Michelle Gellar.

Insomma, un must per tutti gli abbonati Netflix.