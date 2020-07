The Kissing Booth 3: le riprese del film Netflix sono già state completate

Le riprese di The Kissing Booth 3 sono già state completate e il film uscirà quindi nel 2021 su Netflix, per la gioia dei fan che hanno visto il secondo capitolo della storia non appena è arrivato in streaming pochi giorni fa.

A rivelarlo è stata la protagonista e produttrice Joey King durante un evento online che si è svolto in streaming.

Il lavoro sul terzo film di The Kissing Booth è infatti stato compiuto in Sud Africa durante le riprese del primo sequel. La regia è, ovviamente, ancora una volta di Vince Marcello che attualmente è impegnato nella post-produzione.

Al centro della trama ci saranno ancora le vicissitudini sentimentali di Elle (Joey King), il suo fidanzato Noah (Jacob Elordi) e il suo miglior amico Lee (Joel Courtney).

Il nuovo sequel sarà ambientato durante l'estate che precede la partenza per il college di Elle, che è stata accettata a Harvard e Berkeley. La ragazza dovrà quindi scegliere tra il proprio fidanzato e il suo miglior amico.

Il franchise si basa sui romanzi scritti da Beth Reekles e Vince Marcello ha scritto l'adattamento per gli schermi in collaborazione con Jay Arnold.