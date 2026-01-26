Masters of the Universe, l'ira della destra per la gag sulla pronuncia: "Ora He-Man è woke?"

Anche He-Man è diventato woke? Questa è la preoccupazione espressa dagli utenti più conservatori dopo aver visto il trailer di Masters of the Universe.

La nuova versione del film fantasy vede He-Man (Nicholas Galitzine) sotto copertura nel mondo reale, e una breve gag visiva mostra la sua targhetta sulla scrivania mentre lavora in ufficio. La targhetta recita "Adam Glenn", con "He/Him" in grassetto sotto lo pseudonimo 'umano' del guerriero.

Mentre alcuni spettatori hanno interpretato la scritta 'He/Him' come una gag - un gioco di parole sul nome ridondantemente maschile del protagonista - altri si sono sentiti offesi, interpretando i pronomi come una dichiarazione politica.

La targhetta sulla scrivania di He-Man oggetto di polemica tra i conservatori

Pioggia di polemiche sui social media per l'He-Man woke

"Ora stanno rifacendo Masters of the Universe e danno pronomi a He-man", ha scritto l'autore conservatore Jon Del Arroz su X. "Questi non si fermeranno finché non avranno rovinato tutto."

"Il loro vero obiettivo è normalizzarlo e farvelo accettare", ha scritto. "Così non possono davvero prendersi gioco dei pronomi."

"Non credo che a He-Man importerebbe dei fottuti pronomi", ha scritto un altro utente di X.

"Come se non sapessimo già che He-Man è un uomo", si è lamentato un altro commentatore. "Ha i suoi pronomi sul cartello con il suo nome sulla scrivania. Lascerò perdere questa roba da woke, lol".

"He-Man non è un he/him... idioti stronzi", ha commentato un altro utente. "È un duro figlio di puttana che combatte contro gli scheletri e sa di essere un uomo."

"Quindi è un idiota con i pronomi, questo va tenuto da parte fino all'ultima mezz'ora del film, quando diventa davvero He-Man", ha scritto un altro spettatore scettico.

Ma c'è anche chi ha capito l'umorismo nascosto dietro la gag. "He-Man è letteralmente un pronome che brandisce una spada. È questa la battuta." ha scritto un utente divertito.

Masters of the Universe è il secondo lungometraggio live-action del regista Travis Knight, che ha iniziato la sua carriera nell'animazione stop-motion con progetti come Kubo e la spada magica prima di dirigere lo spinoff di Transformers Bumblebee.

uno dei film al cinema più attesi del 2026, l'adattamento della popolare saga ispirata alle action figure Mattel vede nel cast anche Camila Mendes nel ruolo di Teela, Idris Elba nel ruolo di Man-at-Arms, Jared Leto nei panni del villain Skeletor, Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn, James Purefoy nel ruolo di Re Randor e Charlotte Riley in quello Regina Marlena, Morena Baccarin nel ruolo della Strega, Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Malcolm/Fisto, Kristen Wiig come voce di Roboto, Jon Xue Zhang nel ruolo di Ram-Man, Kojo Attah nel ruolo di Tri-Klops, Sam C. Wilson nel ruolo di Trap Jaw e Sasheer Zamata nel ruolo di Suzie.

L'uscita italiana di Masters of the Universe è fissata per il 4 giugno.