Masters of the Universe: cosa dicono le prime proiezioni di prova del nuovo film Amazon?

All'inizio di questo mese, secondo quanto riferito, hanno avuto luogo le prime proiezioni di prova del nuovo film in live-action Masters of the Universe prodotto da Amazon MGM.

Le prime reazioni sarebbero positive e, sebbene i fan abbiano sollevato alcune critiche su alcuni aspetti (tra cui quella che sembra essere una visione di Eternia fortemente improntata all'umorismo), il consenso generale emerso dalle proiezioni sembra essere che si tratti di una versione degna di He-Man e compagnia.

Un trailer del film potrebbe essere in arrivo, ma per ora la maggior parte delle persone è semplicemente felice di sapere che Masters of the Universe ha il potenziale per diventare una versione moderna ed epica della serie iniziata nel 1982.

Masters of the Universe: la prima foto dal set

Svelata la durata del nuovo Masters of the Universe?

Lo scoop è stato diffuso da Daniel Richtman, che ha rivelato che fonti attendibili gli hanno riferito che Masters of the Universe è "molto buono". Da allora, anche @Cryptic4KQual, noto per le sue indiscrezioni sulla durata dei film, ha confermato di aver sentito qualcosa di simile.

Come bonus, l'insider ha anche sottolineato che Masters of the Universe ha attualmente una durata di "circa 2 ore". Dovrebbe essere un tempo sufficiente per questa ultima versione per presentarci i personaggi e il mondo in cui vivono.

Se questo reboot avrà successo, il piano è probabilmente quello di realizzare sequel, spin-off e prequel per espandere ulteriormente il franchise. Naturalmente, solo il tempo dirà come il pubblico reagirà a questo progetto e se c'è ancora interesse per le storie con He-Man.

Masters of the Universe: Revolution: He-Man e Orko

Il cast e la data d'uscita del film

Diretto dal regista di Bumblebee Travis Knight, il cast di Masters of the Universe sarà guidato da Nicholas Galitzine (The Idea of You) nei panni di He-Man e con Jared Leto (Morbius) in quelli del malvagio Skeletor.

Del cast fanno parte anche Alison Brie (Promising Young Woman) nei panni del tenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) in quelli della compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nei panni del padre di Teela, Man-at-Arms. La data d'uscita è attualmente fissata al prossimo 5 giugno 2026.