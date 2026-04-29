Masters of the Universe: nuovi poster e teaser, ma chi sono i due personaggi mai visti prima?

Sempre più massiccia campagna di marketing per Masters of the Universe, che riporta sul grande schermo il personaggio di He-Man e tutte le creature di Eternia ideate dalla linea di giocattoli Mattel negli anni '80. Un poster e nuovi teaser mostrano gli eroi e i villain al centro della sfida per il controllo dell'universo, ma a catturare l'attenzione sono due personaggi la cui identità non è stata resa nota, per il momento.

Diretto da Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nei cinema italiani il 4 giugno, inaugurando la stagione cinematografica estiva. Fanno parte del cast le star Nicholas Galitzine, che interpreta il Principe Adam e il suo alter ego eroico, He-Man, Camila Mendes, che veste i panni di Neela, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig, Jared Leto nel ruolo del perfido Skeletor e Idris Elba.

Buoni e cattivi al centro della nuova locandina

Il bene e il male si fronteggiano nella nuova locandina diffusa da Toonado. Al centro del poster troviamo He-Man e Skeletor, circondati da facce ben note. He-Man (Nicholas Galitzine) è affiancato da Camila Mendes nei panni di Teela, Idris Elba in quelli di Man-at-Arms e Battle Cat, più in piccolo scorgiamo Kristen Wiig nel ruolo di Roboto, Morena Baccarin in quelli della Maga e James Purefoy in quelli di Re Randor.

La parte bassa della locandina è occupata da Skeletor (Jared Leto) e dai suoi scagnozzi: Evil-Lyn (Alison Brie), Tri-Klops (Kojo Attah), Trap Jaw (Sam C. Wilson), Beast Man e Spikor. Sullo sfondo, si stagliano imponenti il ​​Castello di Grayskull e la Montagna del Serpente, tana di Skeletor.

Masters of the Universe: il poster ritrae villain e cattivi

Chi sono i personaggi misteriosi che appaiono nei teaser

Gli eroici guerrieri e i temibili villain sono anche al centro di due teaser che hanno, però, attirato l'attenzione dei fan per due misteriose presenze.

Nel primo teaser, Teela arriva sulla Terra per riportare il suo amico d'infanzia, il Principe Adam, sul suo pianeta natale, Eternia. Una volta arrivato, Adam viene rinchiuso in una cella, dove incontra personaggi come Ram-Man, Fisto e Mekaneck, il 'Periscopio Umano'. Il breve filmato include anche una rapida occhiata a un misterioso nuovo personaggio che volteggia come un turbine.

Secondo He-Mania.com, potrebbe trattarsi di Dian (Christiaan Bettridge), personaggio che ha debuttato nelle strisce a fumetti originali, ma non è apparso nella serie animata. C'è anche la possibilità che si tratti di una versione femminile di Sy-Clone, anche se saremmo sorpresi se non optassero per l'aspetto da cyborg dalla pelle blu, dato che la maggior parte degli altri personaggi mantiene il design originale.

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Il promo dedicato ai cattivi si concentra, invece, su Skeletor - fornendoci perfino un assaggio della mitica risata - e sui suoi scagnozzi. Anche qui c'è un'inquadratura di un personaggio che assomiglia molto a Karg, creato per il film del 1987.

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Trama di Masters of the Universe

Il principe Adam, all'età di dieci anni, precipita sulla Terra a bordo di un'astronave e si separa dalla sua Spada del Potere, l'unico legame con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi vent'anni dopo, Adam viene catapultato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un nemico così potente, dovrà prima venire a patti coi misteri del suo passato e diventare He-Man, l'uomo più potente dell'Universo-!