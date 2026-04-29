Addio a Roger Sweet: il creatore di He-Man aveva 91 anni

Roger Sweet, il creatore dell'action figure di He-Man, che ha dato vita alla popolare serie animata degli anni '80 He-Man e i dominatori dell'universo, è morto martedì dopo aver combattuto contro la demenza, secondo quanto riporta TMZ. Aveva 91 anni.

Masters of the Universe

Il rifiuto di Star Wars e la creazione di He-Man

Sweet è stato il capo progettista del Dipartimento di Progettazione Preliminare della Mattel negli anni '70 e '80. Nel 1976, la Mattel rifiutò un accordo per la produzione di giocattoli per Star Wars, un'offerta che si rivelò estremamente redditizia per il produttore di giocattoli Kenner Products, con sede a Cincinnati, dopo l'uscita del primo film della saga nel 1977.

In seguito, la Mattel faticò a lanciare un action figure di successo basato su una proprietà intellettuale originale. Entrò in scena Sweet, che, alla ricerca di un'idea innovativa, sperimentò incollando un action figure di Big Jim in una posizione di combattimento e aggiungendo argilla al suo corpo per dargli volume. Questo divenne il prototipo di He-Man, che presentò con successo all'allora amministratore delegato Ray Wagner. He-Man arrivò ufficialmente sul mercato nel 1982.

Un anno dopo, nel 1983, la Mattel e la Filmation lanciarono la serie animata He-Man e i dominatori dell'universo come progetto complementare alla popolarissima linea di giocattoli He-Man. La serie era ambientata sul magico pianeta Eternia e raccontava le vicende del giovane principe Adam. Quando impugnava la Spada del Potere, Adam pronunciava la frase ormai iconica: "Per il potere di Grayskull! Io ho il potere", che lo trasformava in He-Man, il guerriero più temibile della galassia. La serie è andata in onda per 130 episodi dal 1983 al 1985.

Il film Masters of the Universe in arrivo al cinema

Amazon, MGM e Mattel stanno per rilanciare la serie di He-Man con il film d'azione Masters of the Universe, in uscita nelle sale il 5 giugno. Nicholas Galitzine interpreta He-Man. Nel cast figurano anche Camila Mendes nel ruolo di Teela, Jared Leto in quello di Skeletor, Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e Idris Elba in quelli di Man-At-Arms.