Masters of the Universe, un fumetto rivela un personaggio iconico della serie nel reboot live-action

Il ritorno di He-man, Masters of the Universe sul grande schermo si arricchisce di un dettaglio fondamentale per i fan storici: Orko, il mago imbranato di Trolla, farà la sua comparsa nel reboot, mantenendo un design classico che promette di rispettare l'estetica della serie animata degli anni '80, nonostante la sua assenza dai trailer finora rilasciati.

Un cast stellare per la riconquista di Eternia

Quando si parla di segreti industriali nel cinema dei blockbuster, i fumetti finiscono spesso per essere il tallone d'Achille degli studios. Stavolta è toccato a Masters of the Universe, l'attesissimo reboot diretto da Travis Knight, subire un leak di quelli pesanti.

Masters of the Universe, i personaggi

All'interno della copertina del primo numero di "The Wings of Fate", fumetto che funge da ponte narrativo per la pellicola, è apparsa un'illustrazione di Orko. Sebbene l'immagine non sia un fotogramma rubato dal set, il fatto che tutti gli altri comprimari nel fumetto ricalchino fedelmente il look degli attori in carne e ossa suggerisce una verità cristallina: il design del mago di Trolla rimarrà quello originale.

Per anni si è speculato su come una creatura così bizzarra potesse integrarsi in un contesto live-action moderno, ma sembra che la produzione abbia scelto la via della fedeltà filologica. Secondo l'informatore Daniel Rictman, la comparsa di Orko non avverrà durante la narrazione principale, ma sarà affidata a un'unica sequenza stinger dopo i titoli di coda, confermando perché il personaggio sia stato tenuto accuratamente nascosto da ogni trailer o poster ufficiale.

Dalle origini animate al debutto sul grande schermo

La scelta di inserire Orko - originariamente concepito come Gorpo - come elemento di rottura comica non è una novità, ma il suo esordio live-action rappresenta una scommessa audace. Creato appositamente per la serie animata degli anni '80 e assente dalla prima linea di giocattoli, il mago trollano è diventato negli anni un pilastro della cultura pop.

Masters of the Universe: Orko e He-Man

Nel nuovo film, la trama seguirà Nicholas Galitzine nei panni di un Principe Adam che, dopo quindici anni di esilio sulla Terra, torna a casa guidato dalla Spada del Potere per trovare una Eternia in ginocchio. A dominare le rovine del castello di Grayskull c'è uno Skeletor d'eccezione, interpretato da Jared Leto*, che promette di dare al villain una sfumatura sinistra e autoritaria.

Adam non sarà solo in questa missione suicida: al suo fianco figurano Idris Elba nel ruolo di Duncan/Man-At-Arms e Camila Mendes come Teela. Il cast di contorno non è da meno, con nomi come Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e la recente aggiunta di Kristin Wiig, che presterà la voce al robotico Roboto. La pellicola, attesa nelle sale per il 5 giugno 2026, cercherà di dipanare i misteri del passato di Adam prima della sua trasformazione definitiva nell'uomo più forte dell'universo.

Prodotto da veterani come Todd Black e Jason Blumenthal, il progetto punta a dare una dignità cinematografica a figure iconiche come Trap Jaw (Sam C. Wilson) e Tri-Klops (Kojo Attah). Se il leak del fumetto dovesse rivelarsi accurato come sembra, la sorpresa finale in sala regalerà ai fan quel mix di magia e tecnologia che ha reso Eternia un luogo immortale nell'immaginario collettivo.