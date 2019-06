Marvel: X-Men e Fantastici Quattro non arriveranno nell'MCU prima della Fase 5

X-Men e Fantastici Quattro non arriveranno nell'MCU prima della Fase 5. La fonte di questo rumor è ancora una volta un post su Reddit ora cancellato.

X-Men: Dark Phoenix

L'utente 4chan avrebbe anticipato la notizia secondo cui X-Men e Fantastici Quattro non arriveranno, come ipotizzato da alcuni, nella Fase 4 dell'MCU, ma per vederli integrati nell'universo Marvel dovremo attendere ancora parecchi anni. Affermazione in linea con quanto anticipato dal capo di Marvel Kevin Feoge dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney.

Secondo la line-up della Fase 4 dell'MCU svelata in un leak, tra i film in arrivo nei prossimi anni vi saranno Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Doctor Strange 2 e Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Avengers contro X-Men: dal fumetto ai film, perché i mutanti hanno perso di nuovo

Marvel sembra intenzionata a prendersi tutto il tempo necessario per riproporre i Fantastici Quattro sul grande schermo senza ripetere gli errori del passato, visto che i film ispirati al popolare fumetto si sono rivelati un flop, come ha ammesso anche il regista Josh Trank che vorrebbe addirittura cancellare il suo Fantastic 4 - I Fantastici Quattro. Dopo un lungo ciclo, anche gli X-Men versione Fox si sono conclusi con X-Men: Dark Phoenix, altro pesante flop (qui trovate la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix). Ecco perché i Marvel Studios potrebbero non aver troppa fretta di riproporre questi eroi nel loro franchise.