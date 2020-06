X-Men: Dark Phoenix, su Disney+ in streaming da oggi

Disney Plus rende disponibile da oggi X-Men: Dark Phoenix nel catalogo di giugno: in streaming il film con Sophie Turner, volto celebre de Il Trono di Spade.

X-Men: Dark Phoenix arriva oggi in streaming

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey, interpretata dalla star de Il trono di spade Sophie Turner, perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

X-Men: Dark Phoenix, Evan Peers e Sophie Turner in una scena del film

Il nuovo capitolo della saga dei mutanti non ha ottenuto l'accoglienza sperata, diventando un vero e proprio disastro per lo studio. Il cinecomic X-Men: Dark Phoenix, secondo quanto riporta Deadline, è stato realizzato con un budget di oltre 200 milioni di dollari, mentre a livello mondiale ha incassato solo 252 milioni. Il risultato è il più basso ottenuto da un progetto dedicato alle avventure dei mutanti della Marvel.

Fox avrebbe perso, a causa del lungometraggio, ben 133 milioni di dollari. Il mondo dei fumetti tornerà con The New Mutants che è però passato in mano alla Disney dopo l'acquisizione della 20th Century Fox. L'uscita del progetto potrebbe avvenire direttamente sulla piattaforma di streaming.

