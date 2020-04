X-Men: Dark Phoenix è il film con il peggior risultato ai box office nel 2019

X-Men: Dark Phoenix ha ottenuto il risultato peggiore ai box office nel 2019, come rivela una nuova analisi che analizza i dati relativi agli incassi dell'ultima annata.

Il nuovo capitolo della saga dei mutanti non ha ottenuto l'accoglienza sperata, diventando un vero e proprio disastro per lo studio.

Il cinecomic X-Men: Dark Phoenix, secondo quanto riporta Deadline, è stato realizzato con un budget di oltre 200 milioni di dollari, mentre a livello mondiale ha incassato solo 252 milioni. Il risultato è il più basso ottenuto da un progetto dedicato alle avventure dei mutanti della Marvel.

Fox avrebbe perso, a causa del lungometraggio, ben 133 milioni di dollari.

Nella classifica dei risultati negativi si piazza alle spalle del film Terminator: Destino Oscuro, prodotto dalla Paramount, che ha fatto perdere ai produttori 122 milioni di dollari e al terzo posto c'è Cats, con un danno per Universal di 113 milioni.

Dopo il disastro di X-Men: Dark Phoenix il mondo dei fumetti tornerà con The New Mutants che è però passato in mano alla Disney dopo l'acquisizione della 20th Century Fox. L'uscita del progetto, prevista ad aprile, è però stata nuovamente posticipata a data da destinarsi e la distribuzione potrebbe avvenire direttamente sulla piattaforma di streaming di Disney+.