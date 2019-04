Marvel: Visione e Scarlet Witch avranno una serie tv spinoff su Disney+

Visione e Scarlet Witch avranno una serie tv spinoff a loro dedicata su Disney+. Arriva la conferma ufficiale con l'annuncio della sceneggiatrice e showrunner.

Come anticipato, Jac Schaeffer, una delle sceneggiatrici di Captain Marvel, è stata ingaggiata per occuparsi della serie spinoff targata Marvel Studios che si focalizzerà sulla relazione tra i due membro degli Avengers. La Schaeffer scriverà il pilot e si occuperà anche della produzione esecutiva. Manca ancora la conferma ufficiale, ma si prevedere il ritorno delle star Paul Bettany ed Elizabeth Olsen nei panni di Visione e Scarlet Witch.

Avengers: Infinity War, Paul Bettany ed Elizabeth Olsen

Marvel, al momento, sta sviluppando numero serie tv destinate al nuovo servizio streaming Disney+. Già confermate la serie dedicata a Loki, che vedrà il ritorno di Tom Hiddleston, e quella che vedrà riuniti Falcon e Winter Soldier, interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, che sarà scritta da Malcolm Spellman.

I personaggi di Visione e Scarlet Witch sono uniti da una storia d'amore nei fumetti Marvel e anche nei film dell'MCU. Nei fumetti i due si sposano e hanno due figli. In Avengers: Infinity War li abbiamo visti ridotti in polvere dallo schiocco di dita di Thanos, ma il loro destino è nelle mani dei colleghi Vendicatori che si stanno riorganizzando per sconfiggere il Titano in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Marvel ci sta depistando con il poster di Loki?

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

