28 anni dopo: zombie, sangue e un viaggio verso la terraferma nel nuovo trailer dell'horror di Danny Boyle

L'attesa è finita. È stato appena diffuso in rete il secondo trailer italiano dell'attesissimo thriller horror-zombie di Danny Boyle 28 anni dopo.

Il trailer torna a fornire nuovi dettagli sul terzo capitolo della saga inglese firmata da Alex Garland, primo di una nuova trilogia, che riporta i fan in un Regno Unito post-apocalittico infestato da non morti infetti. Nel trailer, in cui viene offerto uno sguardo più dettagliato sui non morti che minacciano l'incolumità dei superstiti, il personaggio di Aaron Taylor-Johnson compie un rito di iniziazione accompagnando sulla ferma il figlio dodicenne Spike ((Alfie Williams). Il viaggio sarà irto di pericoli in un crescendo di tensione e parossisimo. Nel finale del trailer fa la sua comparsa anche il misterioso dottore interpretato da Ralph Fiennes

Zombie più veloci (e feroci) che mai

In 28 Anni Dopo sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è sfuggito a un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena imposta senza pietà, alcuni viventi hanno trovato il modo di sopravvivere tra gli infetti organizzandosi in comunità. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata difesa strenuamente da guardie. Quando un membro del gruppo lascia l'isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno cambiato l'esistenza non solo gli infetti, ma anche degli altri sopravvissuti.

Fanno parte del cast di 28 anni dopo Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes.

Una scena di 28 anni dopo

"Amo ancora l'apocalisse in stile britannico", ha detto Danny Boyle il mese scorso durante l'ospitata al CinemaCon di Las Vegas. "Amo ancora gli infetti. E adoro ancora sconvolgere l'ordine prestabilito". Ha anche anticipato che i fan dovranno pazientare per vedere la star originale di 28 giorni dopo, Cillian Murphy, nella nuova trilogia in programma: "Come tutte le cose belle della vita, potreste dover pazientare a lungo prima di vederlo".

Anche Nia DaCosta, regista del secondo film in uscita, 28 Years Later: The Bone Temple, era presente all'evento. "Sebbene sia molto influenzata da 28 giorni dopo, la sceneggiatura di The Bone Temple è molto diversa", ha detto. "Ho potuto sventolare la mia bandiera da freak."

L'uscita italiana di 28 anni dopo è prevista per il 18 giugno, il film è distribuito da Eagle Pictures.