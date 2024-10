Visione: Paul Bettany svela quando inizieranno le riprese della nuova serie

Paul Bettany condivide un nuovo aggiornamento sulla prossima serie su Visione dei Marvel Studios ed esprime la sua opinione su Agatha All Along.

Paul Bettany tornerà a vestire i panni di Visione per una nuova serie Disney+ (lo show era precedentemente noto come Vision Quest, ma questo non è il suo titolo ufficiale), e l'attore ha ora condiviso alcuni aggiornamenti sul progetto durante un'intervista con THR.

Sebbene abbia rifiutato di discutere i dettagli della trama, Bettany ha rivelato che le riprese inizieranno l'anno prossimo. "Stiamo preparando qualcosa di cui sono davvero entusiasta", ha detto, prima di aggiungere di non poter dire di più perché "gli spioni fanno una brutta fine".

A Bettany è stato anche chiesto dell'attuale serie Disney+ del MCU, Agatha All Along, che è uno spin-off di WandaVision. "La adoro. La adoro e sono così orgoglioso della showrunner Jac Schaeffer e la guarderò di nuovo perché c'è così tanto da imparare per andare avanti con il mio contributo".

Visione: la serie è descritta come "Wandavision al contrario", svelato il futuro di Ultron nel MCU

Tutto quello che sappiamo sulla serie

Il progetto su Visione, ancora senza titolo, è stato descritto come "la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua in Agatha All Along". All'inizio di quest'anno abbiamo scoperto che la serie è stata rinnovata e che il produttore esecutivo di Star Trek: Picard, Terry Matalas, è stato nominato showrunner.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Oltre a Bettany, anche la star di Avengers: Age of Ultron, James Spader riprenderà il suo ruolo di Ultron (non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana). Non è stato menzionato il potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie si svolgerà dopo gli eventi di WandaVision, "mentre il fantasma Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita".

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui abbiamo passato il tempo nel corso della stagione era in realtà uno dei costrutti di Wanda, ma la vera "Visione Bianca" era stata ricostruita dallo S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere la Strega Scarlatta. Questa versione del personaggio si allontana verso parti sconosciute verso la fine dell'episodio dopo aver dichiarato di essere la "vera Visione".

Per quanto riguarda Wanda, l'ultima volta che abbiamo visto la potente maga stava distruggendo gli Illuminati e facendo crollare una montagna su se stessa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

WandaVision: Kathryn Hahn con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen in una scena della serie Marvel

Anche l'attore di Picard Todd Stashwick è a bordo come "un assassino che è sulle tracce dell'androide e della tecnologia che possiede". Voci precedenti sostenevano che i figli di Visione, Vin e Viv, avrebbero fatto il loro debutto nel MCU nello show, ma non abbiamo idea di quali idee - se ce ne saranno - dell'incarnazione della serie di Jac Schaefer verranno portate avanti.