Captain America: Brave New World, disponibili on line i primi otto minuti

Svelati on line i primi otto minuti di Captain America: Brave New World, nuovo blockbuster Marvel che torna a raccontare le gesta del nuovo Cap, Sam Wilson, interpretato dalla star Anthony Mackie.

La clip è stata diffusa in occasione dell'uscita americana della versione digitale del film, disponibile su varie piattaforme in 4K Ultra HD, Blu-ray, e dell'uscita home video prevista per il 13 maggio. Nel suo passaggio cinematografico, la pellicola targata Marvel/Disney ha incassato 414,2 milioni globali a fronte di un budget di 180 milioni. Al momento il suo punteggio su Rotten Tomatoes si attesa sul 48%, meglio va col giudizio del pubblico che ha assegnato alla pellicola un generoso 79%.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il ritorno di Captain America

Come si può leggere nella nostra recensione di Captain America - Brave New World, il film appartiene alla Fase 5 dell'MCU. Julius Onah ha diretto da una sceneggiatura Malcolm Spellman, Dalan Musson e Matthew Orton.

Harrison Ford è un furioso Red Hulk

Anthony Mackie torna nei panni di Sam Wilson/Captain America. Con lui nel cast Danny Ramirez interpreta Joaquin Torres/Falcon, Giancarlo Esposito veste i panni di Seth Voelker/Sidewinder, Harrison Ford, al suo debutto nell'MCU, ricopre il ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross/Hulk Rosso, Tim Blake Nelson torna nei panni di Samuel Sterns/Leader, Liv Tyler in quelli di Betty Ross e Carl Lumbly è Isaiah Bradley.

Il film è stato sottoposto a varie sedute di riprese aggiuntive e sono stati tagliati diversi membri della Serpent Society, tra cui Diamondback di Rosa Salazar e King Cobra di Seth Rollins.

Dopo aver incontrato il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, Sam Wilson si ritrova al centro di un incidente internazionale. Deve scoprire l'origine di un nefasto complotto globale prima che la vera mente del piano distrugga il mondo intero.