Avengers: Doomsday, Anthony Mackie promette il ritorno della "vecchia Marvel”

Anthony Mackie, il nuovo Captain America subentrato a Chris Evans, riaccende l'entusiasmo dei fan parlando dell'attesissimo Avengers: Doomsday, il kolossal Marvel che uscirà nel 2026. Per l'attore, infatti, il film rappresenta un ritorno alla grande epica degli anni d'oro dell'MCU e il merito è tutto della regia dei fratelli Russo e di un cast ricchissimo di volti tra i più amati dal pubblico.

Avengers: Doomsday riaccende la magia del MCU secondo Anthony Mackie

Robert Downey Jr. sarà Dr Doom in Avengers: Doomsday

Durante un'intervista con IGN, Anthony Mackie ha sottolineato quanto il nuovo capitolo degli Avengers sia atteso anche dagli stessi attori coinvolti. "Stiamo andando avanti, tutti sono emozionati e stiamo rimettendo insieme la band", ha dichiarato.

"Dovremmo uscire questa settimana e saremo lì a farlo. Sono tutti emozionati. Credo che con la sceneggiatura e il ritorno dei fratelli Russo, sarà fantastico. Sono davvero entusiasta di quello che sarà questo progetto. Darà al pubblico quella vecchia sensazione Marvel che hanno sempre avuto", ha aggiunto l'attore.

Conclusa la Saga dell'Infinito nel 2019, i film della Saga del Multiverso come Captain America: Brave New World, sono stati accolti tiepidamente dal pubblico e dalla critica. Il nuovo progetto sembra quindi voler riaccendere la scintilla tornando alla "vecchia Marvel".

Un cast all-star e il ritorno di Robert Downey Jr.

Il film, in uscita il 1° maggio 2026, vedrà il ritorno di numerosi volti noti del MCU: tra i 26 nomi svelati ci sono Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Winter Soldier), Paul Rudd (Ant-Man), oltre a Danny Ramirez come nuovo Falcon. Ma la sorpresa più grande è il ritorno di Robert Downey Jr., questa volta non come Tony Stark, bensì nei panni del villain Victor Von Doom.

Ad ampliare l'universo saranno anche personaggi provenienti dalla saga degli X-Men. Tra questi, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden e Rebecca Romijn. Channing Tatum debutterà come Gambit, dopo la sua apparizione in Deadpool & Wolverine del 2024.

La nuova fase Marvel: due film in arrivo quest'anno

Prima dell'arrivo di Avengers: Doomsday, però, i fan vedranno due titoli chiave nel 2025: Thunderbolts (2 maggio) e I Fantastici Quattro: Gli inizi (25 luglio). Dopo un periodo altalenante per il franchise, Marvel punta su grandi nomi e nostalgia per tornare al centro della conversazione pop.

Avengers: Doomsday riuscirà davvero a farci sentire "quella vecchia magia", come la chiama Mackie?